Wiatraki jednak nie są tak opłacalne jak wydawało się kilka lat temu. Po wiatrowym szaleństwie zostały długi i straty.

Właściciele wiatraków, w tym także koncerny państwowe tracą na tym interesie. Tylko w 2016 były to straty rzędu 3 mld złotych. A i banki patrzą z niepokojem na sytuację w tym segmencie. Według danych Agencji Rynku Energii połowa elektrowni wodnych i 70 proc. farm wiatrowych wygenerowało straty. Rekordzista w tym niechlubnym wyścigu stracił 200 mln złotych. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Odpowiedź zna Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie:

Złe wyniki wiatraków to przede wszystkim efekt spadających cen zielonych certyfikatów, a więc drugiego – obok sprzedaży samego prądu – źródła przychodów ekoelektrowni. Inwestycje w farmy wiatrowe były jeszcze kilka lat temu złotym biznesem. Chociaż turbiny były droższe i mniej sprawne, to produkcja energii po ok. 300-350 zł/MWh była rekompensowana przez wysokie ceny sprzedaży prądu (niemal 200 zł/MWh) i drożejące zielne certyfikaty (280 zł/MWh).