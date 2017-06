Polska Grupa Górnicza i spółka Enea Trading podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju technologii wykorzystania mułów węglowych w energetyce. W efekcie możliwe będzie stosowanie tego niskiej jakości paliwa do produkcji prądu i ciepła, bez szkody dla środowiska

Muły węglowe oraz tzw. flotokoncentraty to węgiel najniższej jakości, będący faktycznie odpadem z produkcji lepszych gatunków. Spalanie mułów w indywidualnych paleniskach to jedna z istotnych przyczyn smogu. W ostatnim czasie krajowi producenci węgla deklarują, że muły nie będą już oferowane indywidualnym odbiorcom, ale zagospodarowywane w zawodowej energetyce.

W PGG patrzymy na kwestię zagospodarowania mułów węglowych w dwóch perspektywach czasowych. W perspektywie krótkoterminowej najważniejsze jest ograniczenie sprzedaży sortymentów mułowych dla klientów indywidualnych oraz ograniczenie głębokiego wzbogacania sortymentów miałowych, które w efekcie przyniesie spadek produkcji dotąd trudno zbywalnych sortymentów. W perspektywie długoterminowej, wspólne z energetykami i środowiskami naukowymi, poszukujemy ekologicznych sposobów ich wykorzystania - wyjaśnił w poniedziałek prezes PGG Tomasz Rogala.

Aby zagospodarować muły, PGG i Enea Trading nawiązały współpracę w zakresie - jak podano w komunikacie - "wymiany doświadczeń i wiedzy w celu przygotowania nowej mieszanki paliwa z wykorzystaniem mułów węglowych, która byłaby możliwa do komercyjnego wykorzystania w energetyce". Innowacyjny produkt pozwoli na ograniczenie sprzedaży tzw. sortymentów mułowych klientom indywidualnym, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Dzięki współpracy obu firm muły węglowe i flotokoncentraty mają być wykorzystywane jako składnik paliwa węglowego, używanego w blokach energetycznych należących do grupy Enea. "Jednym z elementów tej współpracy (z PGG) jest planowane współdziałanie w zakresie wdrażania technologii wykorzystania sortymentów mułowych i flotokoncentratów w energetyce zawodowej na bazie naszych źródeł wytwórczych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Enei Mirosław Kowalik, wyrażając nadzieję na rozwój służącej temu technologii.

Elektrownie i elektrociepłownie grupy Enea od dawna korzystają z węgla z kopalń PGG, a od marca tego roku Enea jest też udziałowcem Grupy. "W związku z tym podjęcie współpracy w szerszym niż dotąd zakresie jest w pełni uzasadnione zwłaszcza, że obecna inicjatywa przyniesie korzyści obu zaangażowanym w nią stronom" - wskazała spółka.

Według przedstawicieli Enei, wprowadzenie mułów węglowych jako jednego ze współspalanych surowców pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów zużywanego paliwa - wstępne analizy wskazują, że jednostkowy koszt produkcji energii z wykorzystywaniem paliwa przygotowanego w oparciu o zmodyfikowaną technologię, z dostępnych sortymentów mułowych, jest niższy niż w przypadku stosowania innych paliw.

Współpraca Enei z PGG w zakresie wykorzystania sortymentów mułowych i flotokoncentratów jest uzupełnieniem portfela węglowego tej grupy energetycznej, w którym podstawową rolę odgrywają i będą odgrywały dostawy węgla z podlubelskiej kopalni Bogdanka, będącej częścią grupy Enea.

Skutkiem wykorzystania mułów i flotokoncentratów w energetyce ma być ograniczenie ich sprzedaży klientom indywidualnym, a co za tym idzie, poprawa jakości powietrza - bloki węglowe w elektrowniach Kozienice i Połaniec dysponują instalacjami służącymi ochronie środowiska, stąd spalanie mułów w elektrowniach nie powoduje takich skutków dla środowiska jak w przypadku domowych palenisk starego typu.

Muł węglowy to drobinki węgla o uziarnieniu poniżej 1 milimetra. Powstaje w zakładzie przeróbczym, gdzie wydobyty w kopalni węgiel trafia w celu poprawy jego własności energetycznych. Odbywa się to w technologicznym procesie wzbogacania, z udziałem wody - wytworzone produkty podlegają następnie procesom odwadniania, w efekcie czego powstaje muł. Poprzez jego wzbogacanie powstaje flotokoncentrat, czyli materiał opałowy charakteryzujący się wysoką wartością opałową oraz wielkością ziaren do 1 milimetra. Jego zaletą jest stabilne i ekonomiczne spalanie, wadą - emisja pyłów i innych zanieczyszczeń.

Nad rozwiązaniem problemu ekologicznego zagospodarowania mułów pracują także inne górnicze spółki. Należąca do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu spółka Węglokoks Energia zamierza np. uruchomić instalację zgazowania mułów. W spółce trwają zaawansowane prace nad zastosowaniem technologii pirolizy i zgazowania odpadów, biomasy, mułów i miałów węglowych. Procesy te polegają na termicznym przekształcaniu tych niskojakościowych paliw w produkty o znacznie większej wartości energetycznej. Zgazowanie przebiega w temperaturze ok. 850-1100 stopni Celsjusza, bez dostępu tlenu lub z jego bardzo ograniczonym dopływem. Wytworzony w ten sposób gaz po oczyszczeniu wykorzystywany jest jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Podobne analizy prowadzi grupa energetyczna Tauron. W kwietniu jej przedstawiciele zapowiedzieli, że jeszcze zanim spółka podejmie decyzje w sprawie budowy instalacji zgazowania, zamierza doprowadzić do znaczącego zwiększenia spalania mułów w swoich elektrowniach. W tym roku grupa Tauron chce podwoić ilość zużywanych w elektrowniach mułów (do ok. 300 tys. ton), a w ciągu kolejnych dwóch lat zamierza zwiększyć ich wykorzystanie do ponad 600 tys. ton rocznie, spalając je w istniejących instalacjach. W kilkuletniej perspektywie możliwe jest zagospodarowanie w ten sposób wszystkich wytwarzanych w kopalniach grupy mułów, czyli ok. 700 tys. ton rocznie. Tauron myśli też o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie zgazowania, pozwalających w bezpieczny dla środowiska sposób wykorzystać muły węglowe w przyszłości.

