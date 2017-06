Na rzece Narew w Ostrołęce budowany jest jaz - wyposażony w unikalny na skalę Europy - prototypowy system zamknięć bez filarów pośrednich w korycie rzeki. Strategiczna inwestycja, mająca zapewnić warunki ciągłości pracy elektrowni ostrołęckiej, powstaje na rzece, skąd pobierana jest woda, niezbędna przy wytwarzaniu energii elektrycznej

Urządzenie spiętrzające wodę ma zapewnić odpowiedni poziom w rzece – bez względu na warunki atmosferyczne. Z Narwi pobierana jest woda do celów chłodniczych w blokach energetycznych wytwarzających energię w technologii konwencjonalnej. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie elektrowni przed niskimi stanami wodnymi na rzece Narew.

Jest to strategiczny i nowatorski projekt inwestycyjny w Grupie Energa – mówi Adam Galanek, wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie S.A. Inwestycja ma zapewnić niezbędną ilości wody do celów chłodniczych dla wszystkich bloków energetycznych w Energa Elektrownie Ostrołęka, przy niskich stanach wody i niekorzystnych warunkach atmosferycznych, takich jak susza lub zator wodny. Zamierzamy w ten sposób zabezpieczyć nasze elektrownie przed ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi związanymi z niskim stanami wody w rzece.

Dzięki inwestycji w ekologiczny sposób zostanie osiągnięta stabilizacja dostaw energii i utrzymanie poziomów napięć w regionie, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne.

Urządzenie hydrotechniczne ma spiętrzać wodę. Konstrukcja piętrząca, będzie wyposażona w unikalny na skalę Europy, prototypowy system 3 zamknięć powłokowych bez filarów pośrednich w korycie rzeki. Pomiędzy zamknięciami pozostawiono 1,5-metrowe wolne przestrzenie. Powstałymi w ten sposób przelewami będzie przepuszczana woda, niezależnie od piętrzenia – co wynika z wymogów prawa, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Będzie to również dogodne miejsce do migracji organizmów wodnych oraz przepuszczania rumowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie jest konieczna budowa przepławki dla migrujących ryb.

To w efekcie ma znacząco obniżyć koszty inwestycji oraz skrócić okres realizacji inwestycji na żeglownej rzece. Każdy bukłak posiadać będzie niezależne sterowanie umożliwiające jego napełnienie i opróżnienie. Komory napełniająco-opróżniające, zlokalizowane będą na lewym brzegu Narwi. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe będzie doprowadzenie za pomocą specjalnych pomp wody do bukłaków oraz jej odprowadzenie.

Praca jazu odbywać się będzie w przypadku osiągnięcia poziomu wody, która byłaby już zagrożeniem dla bezpiecznej eksploatacji elektrowni. Jaz będzie położony na dnie rzeki nie powodując blokady przepływu. W wyniku podpiętrzenia woda w rzece będzie nadal ujęta w korycie – bez zalewania stref przybrzeżnych.

