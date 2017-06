Na szczycie listy destynacji, które chcą Polacy odwiedzić tego lata znalazły się m.in. Nowy Jork, Bangkok i Barcelona - wynika z badania przeprowadzonego przez momondo, wyszukiwarkę lotów, hoteli i wynajmu samochodów. Wakacyjny wyjazd statystycznie trwa 12 dni, są jednak kierunki, które wymagają co najmniej 18 dniowych wojaży

Przebojem tegorocznego lata ma być właśnie podróż do Nowego Jorku, na który chcemy przeznaczyć 21 dni. Wielkie Jabłko (NY) jest najczęściej wyszukiwanym przez Polaków celem podróży lotniczych w 2017 roku.

Wielu Polaków planuje odwiedzić Stany Zjednoczone, a lato to dobry czas, aby skorzystać z dłuższego urlopu i wybrać się w podroż na drugi brzeg Atlantyku. Nowy Jork jest szczególnie atrakcyjny – to centrum kulturalne USA i jedno z najbardziej wyjątkowych miast na Ziemi. Dla wielu podróżnych to również punkt startowy do dalszych wypraw w głąb kraju. Zachęca ich do tego gęsta sieć krajowych połączeń lotniczych i szeroka oferta firm wynajmujących samochody – mówi Marta Krywult, Online marketing manager w momonndo