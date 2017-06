Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich, a także organizacje płatnicze Visa oraz MasterCard podpisały porozumienie w sprawie współpracy i uruchomienia Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, a także powołania fundacji Polska Bezgotówkowa, podało MR. Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w uruchomieniu terminala oraz pokryciu opłat transakcyjnych

W Polsce nie będzie konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacjach bez szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych płatności. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby w sklepie czy urzędzie zapłacić kartą lub telefonem. Chcemy w Polsce znacząco zwiększyć obrót bezgotówkowy, a do tego niezbędne jest rozszerzenie systemu akceptacji kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych - powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.