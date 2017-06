Nadwyżka w handlu zagranicznym wyniesie w tym roku 2,4 mld euro, prognozuje Ministerstwo Rozwoju. Wcześniej resort zakładał, że tegoroczna nadwyżka sięgnie 2,3 mld euro.

Ministerstwo podało dziś, że prognozowana wartość eksportu wyniesie w tym roku 197,4 mld euro, zaś importu - 195 mld euro. Miesiąc wcześniej oczekiwano odpowiednio: 192,8 mld euro i 190,5 mld euro.

W zeszłym tygodniu resort podał, że Polski eksport wzrośnie w tym roku o 7,5 proc. r/r do 197,4 mld euro, zaś import zwiększy się o 9 proc. r/r do 195 mld euro. Kwartał temu resort spodziewał się wzrostu eksportu w tym roku o 5 proc. do 192,8 mld euro, a importu - o 6,5 proc. do 190,5 mld euro.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że eksport w styczniu-kwietniu 2017 r. wzrósł o 6,1 proc. r/r do 64.210,7 mln euro, zaś import wzrósł o 8,9 proc. r/r do 63.457,8 mln euro. Dodatnie saldo wyniosło 752,9 mln euro wobec 2.253,7 mln euro w analogicznym okresie przed rokiem.

Na podst. ISBnews