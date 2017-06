Rynek pierwotny mieszkań w 6 największych miastach wszedł w fazę ekspansji – wynika z Informacji NBP o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r.

Jak podaje NBP przekroczono poziom sprzedaży mieszkań ze szczytu poprzedniego cyklu. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, a finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych nabywców – napisano w informacji.

W informacji czytamy, że podaż mieszkań dopasowywała się do wzrostu popytu – deweloperzy zaczynali nowe i kontynuowali istniejące projekty inwestycyjne, a struktura oferty mieszkań była dobrze dopasowana do struktury popytu. ”Utrzymanie elastycznej podaży to główne wyzwanie obecnej sytuacji i warunek utrzymania stabilnych cen”.

Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych (RP) i wtórnych (RW) wszystkich analizowanych miast były stabilne w omawianym okresie.

Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych (bez umów renegocjowanych) wzrosła w omawianym kwartale o 10,9 mld zł, tj. o 10,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 12,3 proc. względem I kwartału 2016 r. Istotnie więcej kredytów wypłacono w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Wyniki ankiety skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych w II kwartale 2017 r. wskazują na brak istotnych zmian kryteriów i warunków przyznawania kredytów mieszkaniowych. Jakość mieszkaniowych kredytów złotowych nadal jest wysoka, a udział kredytów zagrożonych utrzymywał się na koniec I kwartału 2017 r. na poziomie ok. 2,5 proc. - napisano w informacji.

Jak informują analitycy NBP stan kredytów przedsiębiorstw na nieruchomości obniżył się z 53 mld zł w poprzednim kwartale do 51,3 mld zł.

Jakość kredytów dla deweloperów lekko się poprawiła, a wysoki wskaźnik kredytów zagrożonych (22 proc.) wynika głównie z trzymania przez banki w portfelu kredytów z poprzednich lat. Stan kredytów na powierzchnie biurowe pozostaje stabilny i wynosił 15 mld zł, a udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na poziomie około 5 proc. - napisali analitycy banku.

Analitycy NBP dodają, że w ramach uchwalonego przez rząd we wrześniu 2016 r. Narodowego Programu Mieszkaniowego zaobserwowano kilka związanych z nim inicjatyw.