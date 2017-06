Takiego rozwoju polskiego handlu i produkcji 28 lat temu nikt by nie przewidział. Polska jest i będzie ogrodem i farmą Europy, jednym z prawdziwych liderów w Unii Europejskiej.

– Będziemy produkować coraz więcej, lepiej i smaczniej – powiedział Andrzej Szumowski, wiceprezes zarządu Wyborowa Pernod Ricard, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka – Polacy muszą rozkoszować się smakami rodzimej żywności i płodami własnej ziemi. Oknem dla naszej krajowej produkcji jest jednak eksport. Polscy producenci powinni pamiętać, że dla polskich towarów Europa to za mało. Powinniśmy sięgać do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Mamy co zaoferować – jakość naszych wyrobów jest doskonała. Sprzedajemy nie tylko produkt, ale myśl, mistykę z nim związaną, a przede wszystkim tradycję – podkreślił Szumowski.

