Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w ujęciu rocznym wyniosła w maju 0,8 proc. wobec 0,9 proc. w kwietniu - podał Narodowy Bank Polski.

Jak informował wcześniej GUS inflacja (CPI) w Polsce za maj wyniosła 1,9 proc. w ujęciu rocznym.

Narodowy Bank Polski podał, że w maju, w relacji rok do roku, inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,0 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,2 proc., wobec 1,1 proc. miesiąc wcześniej

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc., wobec 0,9 proc. miesiąc wcześniej

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,6 proc., wobec 1,4 proc. miesiąc wcześniej

Jak informuje NBP do obniżenia inflacji przyczynił się dalszy spadek cen energii, w tym głównie cen paliw (statystyczny efekt bazy oraz spadek cen ropy na rynkach światowych). W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost dynamiki cen żywności do 3,7 proc. (o 0,9 pp. w stosunku do kwietnia br., najsilniej podrożały owoce oraz mięso).

