Cały czas jest szansa na to, że do końca roku uda się zakończyć proces zmian w systemie emerytalnym - powiedział we wtorek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że projekty wstępne są przygotowane, trwają finalne konsultacje.

Trwają końcowe prace. Oczywiście wszystkim by zależało, żeby jak najszybciej, ale to rzeczywiście lepiej dobrze, a później, niż źle, a zbyt szybko. Projekty wstępne są przygotowane, trwają jakieś finalne konsultacje. Cały czas jest szansa na to, że do końca roku ten proces się uda przeprowadzić - powiedział Borys podczas debaty "Gazety Polskiej" i "Parkietu" pt. "Rynek kapitałowy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", pytany o to, kiedy mogą wejść w życie nowe przepisy dotyczące zmian w systemie emerytalnym.

Obecny na debacie wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział, że zarys nowego systemu emerytalnego został już ujawniony w mediach.

Potrzebujemy trochę czasu. We współpracy z innymi ekspertami, którzy pracują nad zagadnieniem - potrzebujemy trochę czasu, żeby to skończyć - powiedział Skiba.

Pod koniec maja, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podał, że do końca tego roku projekt zmian powinien zostać uchwalony przez parlament.

W lipcu 2016 r. Morawiecki zaprezentował Program Budowy Kapitału, który jest jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne - 75 proc. aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Polaków (IKZE). Natomiast pozostałe 25 proc. - do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanie którym ma przejąć PFR. Zgodnie z pierwotnym planem przekształcenie OFE miałoby nastąpić od stycznia 2018 roku.

Drugi element planowanej reformy to upowszechnienie pracowniczych planów kapitałowych w celu oszczędzania na emeryturę.

Na podst. PAP