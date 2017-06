W pierwszym kwartale tego roku w Polsce funkcjonowało ponad tysiąc centrów usług biznesowych zarówno polskich jak i zagranicznych. W sumie zatrudniały ok. 250 tys. osób - wynika z raportu przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL

Według raportu w 2020 roku centra usług będą zatrudniać ponad 300 tys. pracowników.

O m.in. tym dokumencie rozmawiano we wtorek w Łodzi podczas 8. Konferencji ABSL - największej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Jak mówił jeden z wiceprezesów ABSL Wojciech Popławski, z roku na rok rośnie liczba podmiotów, które wchodzą w ten sektor i stwarzają nowe miejsca pracy. Zwrócił uwagę, że coraz większa rola jest przypisywana miastom regionalnym, które stają się bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi.

Wychodzimy poza miasta 200, 100 tys. Nasz biznes staje się biznesem regionalnym. Widzimy tam olbrzymi potencjał - mówił Popławki.

Uczestnicy konferencji są przekonani, że Polska pozostaje niekwestionowanym liderem w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Jak mówili, obawiano się Brexitu, tymczasem - ich zdaniem – okazuje się, że to szansa także dla tego sektora. "Wiele firm ogląda się, gdzie może zainwestować. Możemy się spodziewać kolejnych inwestorów" - mówili.

Według nich, inwestorzy wysoko oceniają polskich specjalistów, ich wykształcenie i zaangażowanie. "Umiejętności technologiczne stają się polską marką" - przekonywali. Poszukiwane są osoby z coraz większymi kwalifikacjami.

Zdaniem uczestników konferencji, widać w sektorze coraz większą współpracę dużych przedsiębiorstw z małymi, widać łączenie małej innowacyjności z dużym biznesem. Coraz większa jest też współpraca biznesu z uczelniami.

Tegoroczna edycja konferencji ABSL potrwa do środy. Jak mówią jej organizatorzy, to najważniejsze wydarzenie sektora nowoczesnych usług dla biznesu, będące okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli branży i jej interesariuszy. Wydarzenie swoją formułą i programem nawiązuje do zmiany, która jest - według nich - najmocniejszym akcentem w globalnej gospodarce i polityce.

Jesteśmy świadkami przemian, które mogą stanąć u podstaw nowego ładu i ekspansji innowacji, które coraz mocniej definiują charakter sektora nowoczesnych usług dla biznesu i innych gałęzi gospodarki - mówią organizatorzy.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu - branży, która w Polsce daje zatrudnienie niemal 220 tys. osób.

PAP, MS