Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odrzuciła przedstawioną przez Raiffeisen Bank International (RBI) propozycję dotyczącą zmiany realizacji zobowiązania RBI i podtrzymuje, że RBI jest nadal zobowiązany przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną Raiffeisen Bank Polska do końca czerwca br., podała Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego, odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez Raiffeisen Bank International AG (RBI) jednogłośnie nie zaakceptowała propozycji zmiany sposobu realizacji złożonego zobowiązania. RBI zobowiązany jest przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO) Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. - czytamy w komunikacie.

W końcu maja br. KNF podtrzymała, iż oczekuje od RBI przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca br., przy czym płynność akcji (free-float) będzie utrzymywana na poziomie co najmniej 15%. Jednocześnie zgodnie z zobowiązaniem RBI, do 30 czerwca 2018 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) mają zostać wprowadzone akcje samego RBI.

Komisja wskazała także, że w przypadku, gdyby rada nadzorcza RBI nie zatwierdziła notowania akcji RBI na GPW, poziom płynności akcji RBPL powinien zostać zwiększony do co najmniej 25%.

Prospekt emisyjny RBPL został złożony w Urzędzie KNF 12 kwietnia br.

Wcześniej w maju agencja Bloomberg podała, powołując się na nieoficjalne informacje, że RBI chciało przesunąć termin debiutu RBPL.

W marcu RBI informował, że przygotowania do pierwotnej oferty publicznej i debiutu Raiffeisen Bank Polska na GPW rozpoczęły się w styczniu br.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r.

(ISBnews)SzSz