PKP Polskie Linie Kolejowe planują, że do końca roku 2019 podpiszą kontrakty na wartość obejmującą Krajowy Program Kolejowy (KPK), który zakłada, że do roku 2023 wydatki inwestycyjne na infrastrukturę kolejową sięgną blisko 67 mld zł - poinformował we wtorek dziennikarzy prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Jestem w 100 proc. przekonany, że całą perspektywę zakontraktujemy w ciągu najbliższych dwóch lat. Czyli do 2019 roku, łącznie z 2019 rokiem na pewno zakontraktujemy. Zrobimy wszystko, żeby realizować - powiedział prezes PKP PLK zapytany, czy uda się wydać w terminie wszystkie środki przewidziane w KPK. Po ostatnich rozmowach będziemy prawdopodobnie przystępować do tak zwanej +nadkontraktacji+, czyli realizować nawet projekty, których nie ma w KPK. (...) W tej chwili wykonujemy studia wykonalności na zadania wartości około 16 mld zł, których nie ma w KPK, a które będą mogły być realizowane jako tak zwane rezerwowe - dodał.

Wyjaśnił, że nawet, gdyby były kłopoty z realizacją którejś inwestycji zawartej w KPK, przygotowane będą projekty rezerwowe.

Prezes powiedział, że w tym roku PKP PLK zawarły umowy wartości ponad 10 mld zł i do końca tego roku ich wartość wzrośnie do około 20 mld zł.

Mamy podpisanych kontraktów na ponad 10 mld zł. W procedurach są przetargi wartości kilkunastu mld zł. Oznacza to, że plan o którym wcześniej mówiliśmy, czyli podpisania w tym roku umów na ponad 20 mld zł, jest jak najbardziej realny - powiedział prezes Merchel.

W ubiegłym roku na realizację kontraktów PKP PLK wydały 4,1 mld zł, a plan na ten rok zakłada zwiększenie wydatków do 5,5 mld zł.

Na podst. PAP