Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia w maksymalnej wysokości 472,96 mln zł dla inwestycji "Gazociąg Lwówek - Odolanów" - poinformowało PAP we wtorek Ministerstwo Rozwoju. To kluczowa inwestycja w infrastrukturę gazową, której wartość opiewa na ok. 1,036 mld zł – wskazało.

Według Ministerstwa Rozwoju budowa gazociągu stanowi istotny element Korytarza Gazowego Północ-Południe, który docelowo połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg Bałtycki/Baltic Pipe, przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry z Chorwacją. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu.

Inwestycję o wartości ok. 1,036 mld zł realizuje Gaz-System S.A. Obejmuje ona budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek-Odolanów o długości ok. 168 km na obszarze województw wielkopolskiego i dolnośląskiego (łącznie na terenie 19 gmin), wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie węzła przesyłu gazu Lwówek i węzła przesyłu gazu Odolanów.

Obecnie trwają prace budowlane, a zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na I kwartał 2019 r.

Jak wyjaśnił wiceminister rozwoju Witold Słowik, decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że projekt spełnia szereg warunków o charakterze środowiskowym, rzeczowym i finansowym, aby otrzymać wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jest to 40. decyzja Brukseli dla dużych przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Duże inwestycje, tj. powyżej 50 mln lub 75 mln euro kosztów kwalifikowalnych - w zależności od specyfiki projektu - podlegają obowiązkowej ocenie Komisji Europejskiej.

Do akceptacji Komisji wysłaliśmy już wnioski dla 45 takich inwestycji. Uwzględniając dzisiejszą decyzję, uzyskaliśmy zgodę KE dla 40 z nich. Wartość dofinansowania UE w zaakceptowanych projektach to około 5,64 mld euro - poinformował wiceminister Witold Słowik.

Na podst. PAP