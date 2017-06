Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił we wtorek, że przyjęta przez Polskę ścieżka służąca ochronie klimatu - bez rezygnacji z węgla jako paliwa - dzięki poprawie efektywności energetycznej i zastosowaniu najlepszych technologii może dać największy spadek emisji CO2 w Europie.

Stoimy na stanowisku, że jesteśmy w stanie jako Polska zmniejszyć zużycie węgla jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej z obecnych ponad 80 proc. do 50 proc. w 2050 r. Jeżeli dojdzie do tego efektywność energetyczna, którą uzyskamy w naszych nowych elektrowniach () i zastosowane BAT-owskie (najlepsze dostępne technologie - PAP) rozwiązania jeśli chodzi o emisję, to da nam – na razie szacunkowo, ale to bardzo prawdopodobne - największy spadek emisji w Europie - powiedział we wtorek minister w Katowicach.