W ubiegłym roku wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 135, 6 mld zł., tj. aż o 75 proc. więcej niż w 2007 r. (stanowiło to 12 proc. produkcji sprzedanej całego przemysłu) – wynika z raportu ARP, PKO BP oraz Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pt. "Ile polskiego genu w polskim przemyśle motoryzacyjnym?" zaprezentowanego w fabryce Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZL-WZM"

Z radością można zobaczyć, jak polski przemysł motoryzacyjny odradza się po latach spadku produkcji. Dziś wychodzimy na prostą i osiągamy niewyobrażalne jeszcze niedawno pozycje na rynkach - europejskim czy światowym Raport pokazuje, jaką siłą polskiej gospodarki staje się nasz klaster motoryzacyjny. Myślę, że wkrótce staniemy się jednym z głównych globalnych graczy na rynku części samochodowych, a może i producentów samochodów - mówił wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki podczas prezentacji .

Według raportu branża motoryzacyjna odpowiada za ok. 8 proc. PKB i stanowi 13 proc. krajowego eksportu. Branża motoryzacyjna jest drugą największą gałęzią przemysłu po branży spożywczej. W 2016 r. wartość eksportu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego Polski wyniosła 24,4 mld euro, a importu - 17,4 mld euro. W latach 2009-2016 odnotowywano nadwyżkę w handlu produktami tego przemysłu w wysokości oscylującej w granicach 6-7 mld euro czytamy w raporcie.

W tym roku eksport polskiej branży motoryzacyjnej przekroczy 100 mld zł. Ta liczba pokazuje jak silny jest to sektor w Polsce. Produkujemy autobusy elektryczne, które jeżdżą po ulicach Hanoweru. Za 2- 3 lata z pewnocią kilkaset polskich autobusów elektrycznych będzie jeździć już po polskich miastach – zapowiada Mateusz Morawiecki W zeszłym roku przyciągnęliśmy inwestycje motoryzacyjnych gigantów takich jak Daimler czy Toyota. Na naszych oczach Polska staje się prawdziwą Doliną Motoryzacyjną - dodaje wicepremier i minister finansów

Wzrost produkcji w zapowiadanych inwestycjach (zakładając przeciętną wydajność pracy w branży) może spowodować wzrost produkcji sprzedanej branży o ok. 1,5-2 proc., co przełoży się na bezpośredni wzrost produkcji przemysłowej ogółem o ok. 0,1-0,2 proc. Biorąc pod uwagę powiązania między różnymi branżami, dodatkowy wzrost produkcji przemysłowej w innych branżach może wynieść ok. 0,04 proc.

Polska gospodarka potrzebuje rozwoju nowoczesnego przemysłu, po to aby budować solidne fundamenty pod wzrost gospodarczy w kolejnych latach. Branża motoryzacyjna to część gospodarki, która w naturalny sposób może wspierać ten proces. Jako lider polskiego sektora bankowego, PKO Bank Polski aktywnie wspiera jej rozwój – twierdzi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP

Zadeklarowane do tej pory projekty inwestycyjne przyczynią się do powstania dodatkowo prawie 3 tys. miejsc pracy, zwiększając zatrudnienie w branży motoryzacyjnej o ok. 1,7%, a w przemyśle ogółem o 0,1% - czytamy w raporcie.

Rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami, powoduje głęboką przemianę branży motoryzacyjnej i tworzy historyczną szansę dla Polski. Nieprzypadkowo znajdujemy się dzisiaj w jednym z zakładów, które można uznać za wizytówkę tego przemysłu. Należące do ARP Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM eksportują ponad 70% produkcji i z sukcesem działają od kilkudziesięciu lat. Ich świetne wyniki oraz zainteresowanie przedsiębiorców z branży inwestycjami w naszych specjalnych strefach ekonomicznych pokazują, że przemysł motoryzacyjny jest cały czas bardzo perspektywiczny – uważa Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Raport wskazuje również na główne wyzwania dla branży - stosunkowo niskie, w granicach 20 proc. poziomy wartości dodanej brutto, zużycia pośredniego oraz krajowej myśli technologicznej. Wskazują one na relatywnie niski poziom tworzenia wartości w Polsce oraz niski poziom jej wykorzystywania przez samą branżę motoryzacyjną, co oznacza też np. dużą importochłonność. Również niecałe 20 proc. firm deklaruje, że ich produkty powstają w autorskiej technologii wytwarzania.