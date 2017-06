Rada nadzorcza Banku Pekao odwołała Luigi Lovaglio ze stanowiska prezesa. Zrezygnowało także dwóch wiceprezesów banku – Diego Biondo i Stefano Santini. Nowym wiceprezesem został Michał Krupiński, były prezes PZU. Jak poinformował bank w korekcie informacji, Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa banku

Obecność Włochów w Banku Pekao właśnie definitywnie dobiegła końca. Rada nadzorcza tej instytucji odwołała z funkcji prezesa Luigi Lovaglio, który pełnił tę funkcję od kilku lat, jako nominat włoskiego UniCredit.

Wraz z nim odeszło także dwóch innych wiceprezesów z Italii – Diego Biondo i Stefano Santini. Jak poinformowała spółka w komunikacie, obaj złożyli rezygnację.

Rada powołała także nowego wiceprezesa. Został nim Michał Krupiński, były prezes PZU. Jak wynika z opublikowanej później korekty raportu bieżącego banku, Krupiński będzie pełnił funkcję wiceprezesa do czasu uzyskania zgody ze strony KNF. Kiedy ją otrzyma, obejmie funkcję prezesa Pekao.

Na razie nie ma informacji o tym, kiedy rada nadzorcza powoła prezesa i kto nim zostanie.

Michał Krupiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył program MBA na Columbia University Graduate School of Business, studiował także na Harvard University. W 2006 roku został najmłodszym, 25-letnim wiceministrem skarbu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W rządzie był współautorem, a potem odpowiadał za realizację programu dla energetyki. W 2007 roku Michał Krupiński został przedstawicielem Polski w Banku Światowym. Wszedł do Rady Dyrektorów Banku w Waszyngtonie, jako jeden z wicedyrektorów tzw. Alternate Executive Director. W 2011 roku rozpoczął nowy etap w swojej karierze przyjmując propozycję otwarcia w Warszawie biura Bank of America Merrill Lynch. Do jego obowiązków należała odpowiedzialność za bankowość inwestycyjną i korporacyjną w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Organizował finansowanie dla projektów rządowych a także prywatnych firm. Uczestniczył w największych transakcjach fuzji i przejęć, przede wszystkim w sektorze bankowym i telekomunikacyjnym. W 2015 roku odrzucił propozycję awansu w banku, by w styczniu 2016 r.objąć funkcję prezesa PZU. To on był jednym z negocjatorów umowy, na mocy której PZU i Polski Fundusz Rozwoju odkupiły blisko 33 proc. akcji Pekao od UniCredit. Prezesem największego polskiego ubezpieczyciela przestał być pod koniec marca tego roku.