W ostatnim czasie do komisji wpłynął materiał dowodowy, który jest bardzo mocny, a dla niektórych porażający – czytamy w najnowszym numerze tygodnika „wSieci” w rozmowie z Małgorzatą Wassermann. Z przewodniczącą sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold rozmawia Wojciech Biedroń.

Małgorzata Wassermann przyznaje, że im bliżej najważniejszych przesłuchań, tym bardziej nasilone są ataki na komisję badającą Amber Gold:

– Obserwuję, że od momentu przegłosowania wniosku, by przesłuchać Michała Tuska i Sławomira Nowaka, rozpoczął się atak na mnie i na członków komisji. Im bliżej więc jesteśmy przesłuchań najważniejszych świadków, tym bardziej ta presja się zwiększa. Łączę to jeszcze z jednym faktem. W ostatnim czasie do komisji wpłynął materiał dowodowy, który jest bardzo mocny, a dla niektórych porażający. Ten materiał wskazuje pewien całościowy kontekst sprawy i dające wiele do myślenia członkom komisji. Spodziewam się teraz, że w świetle tych informacji atak na moją osobę zostanie zwielokrotniony. Jestem na to przygotowana zarówno psychicznie, jak i merytorycznie – czytamy w tekście.

– Nie czuję się zagrożona ani nie boję się zagrożeń. W momencie, w którym ten atak przekroczy pewne granice, podejmę odpowiednie decyzje na drodze karnosądowej.

Przeanalizowałam opinie, które były w dyspozycji Biura Analiz Sejmowych, dotyczące wszystkich zagadnień prawnych, które się wyłoniły w dotychczasowych pracach komisji, więc jestem przygotowana na stan faktyczny i prawny. Jest wiele kwestii zaskakujących. Dla mnie dziwne było choćby wezwanie mnie na świadka do sądu gdańskiego i publiczne oświadczenie sądu, że doszło do pomyłki w sekretariacie sądu. To są sprawy niezwykle zaskakujące. Biorę więc pod uwagę wszystkie możliwości – mówi przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold.

