Obecny rok jest naprawdę dobry dla fanów bijatyk - najpierw otrzymali oni znakomity, superbohaterski "Injustice 2", teraz nadszedł wielki powrót do przeszłości w postaci "Tekkena 7". Jak ta bijatyka radzi sobie z konkurencją? Bardzo dobrze.

"Tekken" to seria kultowa. Nie tak znana jak "Street Fighter" czy "Mortal Kombat" ale ciesząca się zasłużoną reputacją gry przystępnej dla nowicjuszy i dającej spore możliwości weteranom. Tak jest i w przypadku siódmej odsłony serii - "Tekken 7" oferuje nie tylko ciekawą rozgrywkę ale i możliwość nauki gatunku jako takiego.

Zacznijmy od postaw - jest "Tekken 7" klasyczną bijatyką 3D, która jest powrotem do przeszłości tak dosłownym, że aż trudno uwierzyć, iż od pierwszych odsłon bijatyki minęło kilkanaście lat. Owszem, mamy postęp w sferze graficznej (choć nie jest on uderzający, ale o tym za chwilę), mamy też bardzo duży wybór postaci i skomplikowaną z jednej a prostą z drugiej mechanikę pojedynków ale jeśli dodamy do tego skrajnie zaawansowany i bogaty system customizacji zawodników to otrzymamy jedną z najbogatszych jeśli chodzi o skład i możliwości gier tego roku, jakże inną od dość ubogiej przy okazji premiery "Street Fighter V".

Zasadnicze pytanie, które zadają sobie gracze brzmieć musi - jak w to się gra? Odpowiedź brzmi - bardzo dobrze, choć nowi gracze muszą przyzwyczaić się do charakterystycznego dla "Tekkena" systemu zwodów, gdzie schodzimy z linii ataku w bok, realnie otwierając nowy front w pojedynku. Z drugiej strony walki są szybkie (szybsze niż w "Injustice 2", jednak nie tak szybkie jak w "Street Fighter V" przez co można zachować większą kontrolę nad grą - informacja ważna dla nowych graczy) ale pozwalają na spektrum błędu, jeśli przeciwnik okaże się doświadczony. Z drugiej gra nie premiuje ślepego uderzania w klawisze, walka jest bardziej techniczna, przez co z szalejącym zawodnikiem wciąż może wygrać ten, kto walczy ostrożnie i z pomyślunkiem.

Graficznie rzecz prezentuje się dobrze, choć nie jest to poziom "Injustice 2". Postacie wyglądają dobrze w przerywnikach między walkami, jednak podczas samej rozgrywki prezentują się bez rewelacji. Podobnie jest z arenami, z których część wygląda znakomicie a w innych nadmiernie ruchome tła rozpraszają. Są też powroty do przeszłości, na przykład klasyczna dla "Tekkena" walka na jeziorze. Graficznie więc tytuł prezentuje się bardzo dobrze, choć konkurencja w postaci "Injustice 2" mocno zaszkodziła siódmej odsłonie "Tekkena". Mimo to mamy tu pewien plastyczny standard poniżej którego gry z segmentu AAA nie schodzą.

Jak najogólniej ocenić "Tekken 7"? Jest to gra bardzo dobra tak dla nowicjuszy jak i dla weteranów. Osoby, które grały dawniej w poprzednie "Tekkeny" będą się tu czuły jak w domu, z drugiej strony nowicjusze będą mogli spokojnie zasiąść do gry. Weterana serii może nie pokonają, ale konstrukcja walk jest na tyle przejrzysta iż daje szanse nowym graczom - jeśli nie na zwycięstwo to przynajmniej na owocną naukę. To właśnie kluczowa sprawa w podejściu do "Tekkena 7" to znaczy - otwartość na nowych graczy. Tutaj naprawdę obcy jest element frustracji nawet po wielokrotnych porażkach. A to bardzo dobra rekomendacja dla bijatyki, gdy szanse zawodowca i amatora na arenie są zbliżone. Warto więc po tytuł sięgnąć i warto toczyć coraz bardziej pouczające pojedynki.

Tekken 7

producent: Bandai Namco Entertainment

wydawca: Bandai Namco Entertainment

wydawca PL: Cenega

Wymagania sprzętowe

Minimalne:

Intel Core i3-4160 3.6 GHz, 6 GB RAM, karta grafiki 2 GB GeForce GTX 660 lub lepsza, 60 GB HDD, Windows 7/8/10 64-bit

Rekomendowane:

Intel Core i5-4690 3.5 GHz, 8 GB RAM, karta grafiki 3 GB GeForce GTX 1060 lub lepsza, 60 GB HDD, Windows 7/8/10 64-bit