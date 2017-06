400 złotych do zapłaty za doładowania innych telefonów? Taki rachunek otrzymał jeden z klientów sieci Play. Padł ofiarą oszustów podszywających się pod firmę.Do ataków dochodzi najprawdopodobniej za pomocą serwisu Play24 - przestępcy wykorzystują system by sprzedawać doładowania kart z dużym rabatem.

Jak informuje portal finanse.wp na fakturach kilku klientów sieci Play pojawiły się tajemnicze obciążenia, rzekomo z tytułu doładowania innych numerów. Wszystko wskazuje na to, iż ktoś odkrył metodę na doładowywanie cudzych kart prepaid z kont użytkowników abonamentowych.

Informacje pojawiły się na forum Play gdzie klienci zgłaszali nietypowe doładowania:

MÓJ TELEFON NIGDY NIE DOŁADOWYWAŁ ŻADNEJ KARTY PRE-PAID. Rzekome doładowania miały miejsce 23 maja o godz. 13:06 oraz 13:08. Byłem wtedy W DOMU, telefon leżał NA STOLE. Drzwi do mieszkania były ZAMKNIĘTE. Telefon zablokowany jest ODCISKIEM PALCA, oraz KODEM. Proszę mi nie wmawiać na infolinii, że doładowałem nieznanej osobie kartę i tego nie pamiętam. W głowie mi się to nie mieści jak można tak kogoś urządzić. Nie mam absolutnie żadnej możliwości obrony, bo Wasze systemy są tak skonstruowane, że nie mogę niczego udowodnić. Mamy do czynienia albo z naciąganiem klientów, albo z hakerem geniuszem, który włamał mi się na telefon na odległość i doładował sobie kartę. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, a jestem abonentem różnych sieci od 13 lat