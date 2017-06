We Francji II tura wyborów parlamentarnych. Frekwencja do godziny 12 wynosiła 17,75 proc. - podało francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych. W I turze 11 czerwca do tego czasu do urn poszło 19,24 proc. uprawnionych do głosowania. Pierwsze prognozy wyników będą znane po godz. 20:00