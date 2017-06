Raiffeisen Bank Polska ogłosił plan debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w drodze pierwotnej oferty publicznej, podał Raiffeisen Bank International AG - właściciel 100 proc. akcji Raiffeisen Bank Polska

W związku ze zgodą na akwizycję akcji Polbanku, RBI zobowiązał się wobec Komisji Nadzoru Finansowego do wprowadzenia 15 proc. akcji Raiffeisen Bank Polska na GPW. Warunki i terminy oferty zależą od sytuacji na rynku i obecnie nie mogą zostać podane do wiadomości - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu KNF poinformowała, że odrzuciła przedstawioną przez Raiffeisen Bank International propozycję dotyczącą zmiany realizacji zobowiązania RBI i podtrzymała, że RBI jest nadal zobowiązany przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną Raiffeisen Bank Polska do końca czerwca br.

W końcu maja br. KNF podtrzymała, iż oczekuje od RBI przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca br., przy czym płynność akcji (free-float) będzie utrzymywana na poziomie co najmniej 15 proc.. Jednocześnie zgodnie z zobowiązaniem RBI, do 30 czerwca 2018 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mają zostać wprowadzone akcje samego RBI.

Komisja wskazała także, że w przypadku, gdyby rada nadzorcza RBI nie zatwierdziła notowania akcji RBI na GPW, poziom płynności akcji RBPL powinien zostać zwiększony do co najmniej 25 proc.

Prospekt emisyjny RBPL został złożony w Urzędzie KNF 12 kwietnia br.

Wcześniej w maju agencja Bloomberg podała, powołując się na nieoficjalne informacje, że RBI chciało przesunąć termin debiutu RBPL.

W marcu RBI informował, że przygotowania do pierwotnej oferty publicznej i debiutu Raiffeisen Bank Polska na GPW rozpoczęły się w styczniu br.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r.

