** GetBack nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, ale do końca tego roku zarząd chce przedstawić politykę dywidendową spółki na najbliższe lata, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.

Mamy niecałe 5 lat. Spółka jest wzrostowa, ale nasze drugie imię to cash. Mamy dyskusje z radą nadzorczą na temat dywidendy. W Radzie są ci, którzy po IPO będą mieli większość - powiedział Kąkolewski podczas konferencji prasowej na temat publikacji prospektu emisyjnego.

Ale zapowiedział, że wkrótce spółka przedstawi swoją politykę dywidendową.

Będziemy chcieli to zrobić jeszcze w tym roku. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach - powiedział prezes w rozmowie z ISBnews.

Pierwotna oferta publiczna do 40 mln akcji GetBack - w tym do 20 mln akcji istniejących, sprzedawanych przez jedynego obecnego akcjonariusza DNLD Holdings B.V., oraz do 20 mln akcji serii E nowej emisji - rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych, podano w opublikowanym dziś prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100 proc. akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.

ISB, MS