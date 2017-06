Sukces studia telewizyjnego wPolsce.pl. Pierwsze pasmo premierowe obejrzało ponad 100 tysięcy osób. Dziękujemy!

W poniedziałek, punktualnie o 9.00, wystartowało studio telewizyjne wPolsce.pl. To codzienny program na żywo – wypełniony rozmowami publicystów z politykami, ekspertami i przedstawicielami biznesu, a także przegląd prasy i internetu prowadzony przez dziennikarzy portali wPolityce.pl i wGospodarce.pl oraz Tygodnika wSieci.

Pierwszym gościem Porannej Rozmowy studia wPolsce.pl była premier Beata Szydło. Rozmowę na portalach i w mediach społecznościowych z szefową polskiego rządu, którą poprowadził Michał Karnowski, obejrzało ponad 100 tysięcy osób.

Premier Szydło pytana była m.in. o kwestie uchodźców i korytarzy humanitarnych a także związane z tematem polityki migracyjnej brukselskie groźby pod adresem Polski, Węgier i Czech. Na antenie wPolsce.pl szefowa polskiego rządu po raz pierwszy skomentowała inspirowaną przez Donalda Tuska nagonkę opozycji i części mediów w związku z jej wypowiedzią podczas uroczystości w Auschwitz.

To dowód w jaki sposób manipulowane są słowa polityków PiS. Przez dwa dni obserwowałam tę histerię i postanowiłam nie zabierać głosu dla szacunku dla miejsca, w którym byłam. Powtórzyłabym te słowa. Mówienie w Auschwitz o ofiarach i o prawdzie historycznej jest konieczne. Czas na to, aby zacząć mówić o prawdzie – podkreśliła premier Szydło w studio wPolsce.pl, wyjaśniając że jej słowa, co oczywiste, nie były związane z problemem migracji.