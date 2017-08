Jakubiak: "Projekt o sądownictwie jest, tylko trzeba go tak zmodernizować"

Projekt o sądownictwie jest, tylko trzeba go tak zmodernizować, żeby on był do przyjęcia - powiedział we wtorek poseł klubu Kukiz'15 Marek Jakubiak. Namawiamy prezydenta, by rozszerzył krąg osób, które powinny być zainteresowane reformą sądownictwa; np. stowarzyszenie osób poszkodowanych - dodał.

Marek Jakubiak zapytany w radiu TOK.fm o prezydenckie propozycje zmian ustawy o sądownictwie powiedział, że nie chce uprzedzać jego pomysłów.

"My namawiamy pana prezydenta, żeby rozszerzył krąg zainteresowań osób, które powinny być zainteresowane tą reformą, np. o stowarzyszenia osób poszkodowanych, bo to one najbardziej widzą, chyba dość dotkliwie, gdzie sądownictwo ma swoje wady, gdzie jest bezduszne i gdzie popełnia te różnego rodzaju, powiedziałbym nawet - makabryczne rzeczy wobec ludzi" - powiedział.

Dodał, że prezydent powinien powołać komisję, która będzie nad tym pracowała i podkreślił, że prezydent Andrzej Duda ma bardzo mało czasu na prace nad poprawkami. "Myślę, że będzie się pracowało na tym projekcie, który jest, tylko trzeba go tak zmodernizować, żeby on był do przyjęcia" - zaznaczył.

Zapytany o to, czy klub Kukiz'15 wpływ ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na skład sędziowski, zaprzeczył i zaznaczył, że słusznym pomysłem jest wybór poprzez 3/5 głosów.

"Natomiast trzeba się przyzwyczaić do tego, że w klubie Kukiz'15 mamy różne formy dyskusji. Nie jesteśmy organizacją militarną, że wódz nam wszystkim rozkazuje. My mamy własne zdanie, dyskutujemy bardzo mocno na te tematy i zazwyczaj z tego działania są bardzo fajne rzeczy" - podkreślił. Dodał, że członkowie klubu wiedzą, że reforma jest potrzebna, mają na to rozwiązania i je proponują.

"Jeżeli 60 proc. spraw w sądach jest sprawami tej małej wartości, to przecież trzeba powołać sędziów pokoju, tak, jak my chcemy" - oznajmił.

Prezydent Duda na początku sierpnia poinformował o wecie ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, w ciągu dwóch miesięcy mają zostać przygotowane projekty ustaw o SN i KRS. Odmowa podpisania przez prezydenta Dudę ustawy o SN i nowelizacji ustawy o KRS wraz z uzasadnieniami trafiły w ubiegłym tygodniu do Sejmu. Wątpliwości prezydenta wzbudził m.in. wpływ ministra sprawiedliwości na SN i sprzeczność przepisów dot. liczby kandydatów na I prezesa SN.

