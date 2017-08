Australijczycy z Prairie Mining coraz bliżej budowy kopalni węgla na Lubelszczyźnie

Prairie Mining spodziewa się zakończenia prac nad Bankowym Studium Wykonalności dla kopalni Jan Karski przygotowywanym przez strategicznego partnera - China Coal we wrześniu 2017 roku, podała spółka. Studium ma stanowić podstawę do zawarcia kontraktu i uruchomienia finansowania budowy przez chińskie instytucje finansowe

To niezwykle ważny czas dla Prairie, kopalni Jan Karski i całej Lubelszczyzny. Razem z naszym partnerem - China Coal, jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm zajmujących się budową kopalni na całym świecie, jesteśmy coraz bliżej uzyskania wszystkich pozwoleń niezbędnych do realizacji kopalni Jan Karski, która zapewni wiele potrzebnych miejsc pracy i przyczyni się do rozwoju Polski Wschodniej - powiedział prezes Ben Stoikovich, cytowany w komunikacie.