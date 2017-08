Mleko, owoce i warzywa w szkole - trwają konsultacje społeczne

Do 11 sierpnia trwają konsultacje społeczne w sprawie realizacji programu mleko, owoce i warzywa w szkole. Nowy program obejmie w Polsce ok. 1,9 mln dzieci z klas I-V szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy zostanie uruchomiony nowy program dla szkół - "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole". Poprzez dostarczanie do szkół owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów promowany będzie wśród dzieci zdrowy styl życia i odżywiania się.

Łączny unijny budżet na realizację powyższego programu dla UE-28 wynosi w skali roku szkolnego 250 mln euro, z czego dla Polski na rok szkolny 2017/2018 przeznaczono ok. 26 mln euro. Ze środków unijnych na dostawy owoców i warzyw ma być przeznaczone ok. 15 mln euro (66 mln zł), a nieco ponad 11 mln euro na dostarczanie mleka. (48 mln zł). Ponadto na realizację dostaw owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych przewidziano z budżetu krajowego 128 mln zł, po 64,5 mln zł na każdy komponent.

W minionym roku szkolnym, program "Mleko w szkole" obejmował m.in. uczniów klas I-VI szkół podstawowych, w sumie uczestniczyło w nim 2,6 mln dzieci. Budżet wynosił 161 mln zł. Z programu "Owoce i warzywa w szkole" korzystały dzieci z klas I-III (1,5 mln uczniów), a budżet wynosił 83 mln zł.

Warunkiem uczestnictwa w programie dla szkół jest przygotowanie przez państwa członkowskie strategii dotyczącej realizacji tego programu do roku szkolnego 2022/2023. W pracach tych uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Żywności i Żywienia.

Zakłada się, że nowy program szkolny obejmie w Polsce ok. 1,9 mln dzieci z klas I-V szkół podstawowych. Według wskazań naukowych jest to grupa wiekowa najbardziej podatna na kształtowanie wzorów zachowań.

Dzieci będą dostawać produkty przez 10 wybranych tygodni w każdym z semestrów. Do szkół trafi 12 porcji jabłek, 5 gruszek, 2 śliwek, po 1 porcji soku owocowego i warzywnego, 7 porcji marchwi, 5 - rzodkiewek, 2 papryki słodkiej, 4 pomidorów, 3 porcje kalarepy. W drugim semestrze śliwki zostaną zastąpione przez truskawki.

Jeżeli chodzi o produkty mleczne to przewidziane jest przekazanie szkołom 27 porcji mleka białego (po 0,25 l), 3 porcje jogurtu naturalnego, 4 kefiru naturalnego oraz 3 porcje twarożku. W drugim semestrze dzieci dostaną te same produkty, ale troszkę w innych proporcjach.

W sumie w trakcie roku szkolnego uczniowie otrzymają bezpłatnie 84 porcje różnorodnych owoców i warzyw, w tym soków oraz 74 porcje mleka i przetworów mlecznych.

Ministerstwo rolnictwa zadeklarowało, iż będzie zabiegać o zwiększenie środków z budżetu krajowego na następne lata szkolne. W opinii mleczarzy, w tym roku szkolnym budżet na dostawy produktów mleczarskich jest za mały.

Za realizację tego programu odpowiada Agencja Rynku Rolnego, później zaś zadania te przejmie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

PAP/ as/