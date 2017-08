Morawiecki: jest „mocny sygnał” na przekroczenie prognozy tegorocznego wzrostu PKB

Resort finansów podtrzymał prognozę wzrostu tegorocznego PKB na poziomie 3,6 proc., wskazując, że istnieje silny sygnał do jej przekroczenia - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki po prezentacji raportu przygotowanego przez PFR „Poziomie rozwoju Polski na tle gospodarki światowej w ujęciu długoterminowym”.

Jestem zadowolony z tempa inwestycji publicznych i prywatnych, a patrząc na trendy druga połowa 2017 r. i rok 2018 będą należały do inwestycji – mówił Morawiecki.

Odnosząc się do pomysłu powołania komisji śledczej ds. wyłudzania podatku VAT Morawiecki dodał, że Państwo musi być poważnie traktowane i ta sprawa musi zostać wyjaśniona.

Ubytek w ściągalności podatku VAT był tak duży, że wymaga to wyjaśnienia. Jako Państwo nie powinnismy przechodzić do tego „na porządku dziennym”. Czy zostanie powołana komisja śledcza, to nie mnie o tym decydować, ale na pewno na jakimś poziomie sprawa ta wymaga wyjaśnienia – mówił.