W Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych przewidziana jest premia dla każdego

Czekamy na przyjęcie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów projektu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (IKM) - powiedział we wtorek wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński. Dodał, że za oszczędzanie w IKM premię od państwa dostaną wszyscy.

Za chwilę chcemy uruchomić Indywidualne Konta Mieszkaniowe, gdzie każdy, oczywiście z progiem dochodowym, będzie mógł oszczędzać i dostanie premię od państwa. Czekamy na przyjęcie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów tego projektu - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa we wtorkowej audycji radiowej Jedynki. ”Narodowy Program Mieszkaniowy po raz pierwszy w ostatnim 30-leciu pokazuje różne instrumenty, także dla osób, które nie mają żadnych dochodów". Zaznaczył, że rząd "wspiera domy dla bezdomnych, noclegownie, budownictwo socjalne, TBS-y, a także budownictwo indywidualne".

Smoliński odniósł się do kontrowersji wokół Krajowego Zasobu Nieruchomości. Niepokój budzi wysoka opłata eksploatacyjna za zarządzanie nieruchomością, która w warszawskich budynkach w programie Mieszkanie plus ma wynosić nawet 10 zł za m.kw. Zdaniem deweloperów ta opłata wynosi zwykle ok. 1 zł. "To są jednak kwoty maksymalne, nie przypuszczam, aby ta kwota znalazła się w rzeczywistości w zawartej umowie, bo wtedy będzie to nieatrakcyjne". Dodał, że rząd "wprowadza tylko limity górne".

Wiceminister odniósł się także do braku ochrony lokatorskiej w przypadku ustania umowy najmu.

Moim zdaniem te obawy są nieuzasadnione. W związku z tym, aby te osoby nie trafiały na bruk, dajemy gminom duże wsparcie w zakresie budowy pomieszczeń tymczasowych. Jeżeli ktoś będzie musiał być eksmitowany, to nie musi iść na bruk, ale dostanie pomieszczenie tymczasowe. To nie będzie noclegowania - zaznaczył.

Dodał, że "od dawna na rynku było oczekiwanie takich rozwiązań".

Smoliński zaznaczył, że 60 proc. społeczeństwa ma problemy mieszkaniowe i "tam pomoc będzie kierowana. Chcemy pomagać ludziom, których nie stać na kupno mieszkań" – podkreślił.

Na podst. PAP