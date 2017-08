Mazurek: powołanie komisji śledczej ds. VAT - pomysł warty rozważenia

Powołania sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, to pomysł warty rozważenia; wcześniej, czy później taka komisja powinna być powołana - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka PiS Beata Mazurek

W poniedziałek na antenie TV Trwam, wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki powiedział, że jest za powołaniem sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

Obserwuję różnego rodzaju rozporządzenia, inercję, czy nawet indolencję wcześniejszych władz skarbowych, można się zastanawiać, czy to jest tylko lenistwo i głupota, czy to jest coś więcej - mówił Morawiecki. Jak dodał, wyłudzenia VAT pozbawiły Polskę ok. 200-250 mld zł.