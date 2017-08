Latem wzrasta zainteresowanie opałem na zimę, rośnie popularność ekogroszku

Latem rośnie zainteresowanie zakupami opału na okres jesienno-zimowy. Indywidualni klienci najczęściej kupują węgiel na zimę w lipcu i sierpniu; najchętniej zamawiają tzw. ekogroszek, ale na popularności zyskuje też pellet drzewny - wynika z raportu o rynku opału.

Opracowanie, przygotowane na podstawie ponad 17,2 tys. zapytań ofertowych dotyczących opału w okresie minionego roku (od 1 lipca 2016 r. do 26 lipca 2017 r.) opublikował we wtorek działający od blisko 10 lat serwis Oferteo.pl, łączący osoby poszukujące produktów z ich dostawcami. Raport wskazuje m.in. w których miesiącach zapotrzebowanie na opał jest najwyższe i jakie rodzaje materiałów opałowych cieszą się wśród Polaków największą popularnością.

Z danych wynika, że osoby zainteresowane zakupem opału wciąż najchętniej sięgają po ekogroszek,czyli gatunek powstający z węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Aż 40,5 proc. złożonych w analizowanym okresie zapytań dotyczyło tego rodzaju paliwa.

Na popularność ekogroszku składa się kilka czynników. Jego wartość opałowa jest wyższa niż tradycyjnego węgla kamiennego, zawiera on niewiele siarki, pozostawia mniej popiołu, jest wygodny w składowaniu, a przy tym wypełnia europejskie normy dla paliwa ekologicznego - czytamy w opracowaniu.

Na popularności zyskuje ekologiczny pellet drzewny. Dotyczyło go już co czwarte złożone zapytanie, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do ub. roku. Tego typu paliwo ma postać niewielkich granulek (wielkości 6-8 mm), a w efekcie jego spalania uwalniają się niewielkie ilości dwutlenku węgla.

Pellet jest droższy zarówno od węgla kamiennego jak i od ekogroszku, wymaga też stosowania specjalnych kotłów, których koszt może wynieść 5-10 tys. zł, a koszt montażu nawet 2 tys. zł. Jest jednak czystszy i łatwiejszy w przechowywaniu niż węgiel lub ekogroszek, a stosowane do jego spalania kotły nie wymagają częstego dosypywania opału i kontrolowania.

Tradycyjnym węglem kamiennym było zainteresowanych 15 proc. użytkowników serwisu, a 12 proc. poszukiwało drewna i drewna kominkowego. Mniej popularne w ostatnim roku były natomiast takie paliwa jak olej opałowy (3 proc.), brykiety drzewne (2 proc.) i agropellet (1 proc.). Zamawiając opał klienci niemal zawsze korzystają także z usługi transportowej - jedynie 6 proc. deklarowało samodzielny odbiór zakupionego towaru.

Osoby poszukujące opału w postaci stałej (głównie węgla) najczęściej zamawiały 1-2 tony (27 proc.), lub 2-3 tony (15 proc.). Co dziesiąty badany potrzebował opału w ilości większej niż 10 ton, podobnie wyglądał odsetek najmniejszych zamówień, do jednej tony (11 proc.). Zamawiający opał w postaci płynnej najczęściej poszukiwali 500-1000 litrów (37 proc.), a co czwarty użytkownik był zainteresowany ilością do 500 litrów, oraz 1000-2000 litrów.

Z analizy wynika, że najczęściej klienci interesują się zakupem opału w miesiącach letnich: sierpniu (14 proc. złożonych zapytań) oraz lipcu (13,5 proc.).

To wynik, który kolejny rok z rzędu potwierdza nasze obserwacje. Konsumenci mają świadomość, kiedy najbardziej opłaca się poszukiwanie opału. Warto pamiętać o tym jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, kiedy mamy czas na dokładne sprawdzenie i porównanie ofert od wielu dostawców - skomentował Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Innymi miesiącami, kiedy rośnie zainteresowanie opałem, są styczeń (11 proc. zapytań) i luty (10 proc.), kiedy najczęściej klienci uzupełniają zapasy na dalszą część zimy. Tradycyjnie najrzadziej opał jest zamawiany wczesną wiosną: w marcu (5,5 proc. zapytań) oraz kwietniu (5 proc.). Zamawiając opał klienci najczęściej chcą zrealizować zamówienie w ciągu miesiąca (41 proc.), choć spora grupa (39 proc.), deklaruje, że potrzebuje opału "jak najszybciej". 14 proc. osób składających zapytania zaznaczyło, że opał powinien do nich trafić w ciągu trzech miesięcy.

Zamawiając opał, pamiętajmy, że jego ceny mogą się znacznie różnić w zależności od pory roku. Warto mieć to na uwadze, planując domowy budżet, zwłaszcza że opał zazwyczaj stanowi w nim istotną pozycję - wskazał Grygiel.

Również producenci węgla, prowadzący bezpośrednią sprzedaż tego surowca (od ubiegłego roku także za pośrednictwem sklepów internetowych) obserwują duże zainteresowanie zakupami surowca w miesiącach letnich ze strony indywidualnych odbiorców.

Oferta naszego sklepu internetowego od momentu uruchomienia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dotyczy to również miesięcy letnich - zapewnił PAP rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, oceniając, że obecnie nie można już mówić o zauważalnej sezonowości sprzedaży w tym segmencie, czyli spadku latem i wzroście jesienią i zimą - popyt rozkłada się obecnie w ciągu całego roku, także w okresie wakacji.

Nieoficjalnie przedstawiciele producentów przyznają, że na wzmożony popyt latem może również wpływać spodziewany przez klientów wzrost cen węgla, będących pochodną wysokich cen tego surowca na międzynarodowych rynkach. PGG nie komentuje obecnie informacji dotyczących przyszłych cen węgla.

Na podst. PAP