W I półroczu wzrosła liczba ataków hakerów na banki. Celem może stać się także infrastruktura miast

Trend Micro obserwował wzmożoną aktywność zaawansowanego oprogramowania wirusowego w polskiej cyberprzestrzeni w I półroczu br. W tym czasie miała miejsce zakrojona na szeroką skalę operacja cyberprzestępców przeciwko instytucjom z sektora finansowego w Polsce. Zdaniem firmy, rośnie ryzyko ataków na infrastrukturę miejską

Poszlaki wskazywały, że jednym z istotnych elementów było włamanie na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego. Napastnicy użyli techniki 'wodopoju' i próbowali infekować tylko wybrane cele. Atak, z uwagi na selektywny zasięg, był trudny do wykrycia. W I półroczu obserwowaliśmy również wzmożoną aktywność zaawansowanego malware - ransomware, a więc oprogramowania wymuszającego okupy- powiedział ISBnews ekspert Trend Micro Marek Krauze.

Jego zdaniem, rośnie ryzyko ataków na inne niż finansowe cele.

Andrzej Sawicki, inżynier Trend Micro, uważa, że w obliczu rosnącej liczby projektów smart city miasta powinny wpisać cyberbezpieczeństwo w swoją strategię.

Póki co, niewiele miast ma chociażby zespół kryzysowy w tej kwestii - stwierdził Sawicki. Krauze przypomniał, że w niedawnych atakach WannaCry i Petya zaatakowane zostały m.in. polskie oddziały dużych instytucji, działających również na Ukrainie. W zależności od przypadku systemy mogły być zablokowane nawet kilka dni.

Nie ma się co oszukiwać, czekamy na kolejne tego typu ataki. Zmierzają one w stronę systemów zajmujących się procesami przemysłowymi, miastami, internetem rzeczy (IoT). To może mieć znacznie bardziej dramatyczny wpływ na naszą rzeczywistość. Pojawią się ponadto ataki typu business e-mail compromise, czyli próby wyłudzania pieniędzy od organizacji poprzez wysyłanie e-maili z żądaniem przelewu na obce konto bankowe, podszywając się pod ważne osoby w firmie – powiedział Krauze.