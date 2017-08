MdM: 67 mln zł zostało wykorzystane w kilka godzin. BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków

Uruchomione we wtorek dodatkowe środki na finansowanie programu Mieszkanie dla Młodych w 2017 r. zostały wyczerpane - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od środy BGK wstrzyma więc przyjmowanie wniosków w ramach MdM w 2017 r.

BGK we wtorek ok. godz. 15 wydał komunikat o wstrzymaniu od środy wniosków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych na rok 2017. Oznacza to, że udostępniona we wtorek kwota 67 mln zł została wykorzystana w kilka godzin.

Odblokowanie 67 mln zł było możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Przed nowelizacją BGK był zobowiązany wydać komunikat o wstrzymaniu procedury naboru wniosków, jeżeli w bieżącym roku, którego dotyczy limit, łączna pula wniosków złożonych przez nabywców do BGK osiągnie 95 proc. limitu. 95-procentowe ograniczenie zostało zniesione, bowiem - jak wskazywano podczas prac nad nowelizacją ustawy o MdM - w praktyce dochodziło do tego, że nie wszystkie zgłoszone wnioski były finalizowane w postaci zawartych umów, albo też część wnioskujących wycofywała się z kredytu.

W związku z wyczerpaniem środków Bank Gospodarstwa Krajowego od środy, 9 sierpnia br., wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na 2017 rok. W 2017 r. kwota dofinansowania przewidziana na program MdM wyniosła 746 mln zł.

Cały czas będą przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka.

Na 2018 r. przewidziano w ramach programu 762 mln zł dofinansowania. Obecnie wykorzystano już 50 proc. tego limitu, wobec czego BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków.

Ostatnia transza na 2018 r. ruszy w styczniu przyszłego roku, będzie to też ostatni rok funkcjonowania programu.

Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) wystartował w 2014 r. i zastąpił inny rządowy program - "Rodzina na swoim". MdM polega na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego.

Z informacji resortu infrastruktury i budownictwa wynika, że program MdM zostanie zastąpiony przez jeden z elementów Narodowego Programu Mieszkaniowego - Indywidualne Konta Mieszkaniowe (IKM). IKM będą wsparciem dla oszczędzania na cele mieszkaniowe. Pieniądze zaoszczędzone na kontach będzie można przeznaczyć nie tylko na zakup mieszkania czy budowę domu, ale także np. na wkład własny przy zakupie nieruchomości. Oszczędności będzie można także wykorzystać na remont czy wykończenie mieszkania bądź domu.

Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym budżet państwa przeznaczy na premie dla oszczędzających na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych 200 mln zł w 2019 r., 400 mln zł w 2020 r., 600 mln zł w 2021 r., 800 mln zł w 2022 r., 1 mld zł począwszy od 2023 r.

IKM - jak poinformował we wtorek Smoliński - czeka na przyjęcie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

SzSz(PAP)