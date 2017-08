Konkurs na prezesa JSW

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wszczęła postępowanie służące wyłonieniu prezesa spółki oraz jego zastępcy do spraw technicznych - podała w środę firma. Nowym członkiem zarządu firmy ds. strategii i rozwoju został Artur Dyczko.

O powołaniu Artura Dyczko na stanowisko wiceprezesa JSW informowała już we wtorkowym komunikacie. W środę spółka podała także, że toczące się równolegle postępowanie na stanowisko wiceprezesa ds. technicznych zostało zakończone bez wyłonienia kandydata. Rada nadzorcza zdecydowała o wszczęciu nowego postępowania na tę funkcję. Od marca br. w zarządzie JSW jest wakat na stanowisku wiceprezesa ds. technicznych, po odwołaniu z tej funkcji Józefa Pawlinowa.

Rada zdecydowała także o wszczęciu postępowania, które ma wyłonić prezesa zarządu JSW. Od marca firmą kieruje oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą Daniel Ozon. W czerwcu rada powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa na kolejne trzy miesiące - do 7 września włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania właściwego prezesa zarządu spółki. Prezesa ma wyłonić wszczęte obecnie postępowanie.

Nowy wiceprezes JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko rozpoczął pełnienie swojej funkcji w środę. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Geologia Górnicza na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dyczko jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, ekspertyz, opinii, projektów wdrożeniowych oraz publikacji naukowych z zakresu górnictwa. Od lipca 2016 r. pracuje w JSW, ostatnio na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. technicznych. Ma doświadczenie jako konsultant w zakresie górnictwa, eksploatacji surowców mineralnych i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu gospodarką złożem dużych korporacji międzynarodowych, jak Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft, Bentley, Dassault Systcmes (Gemcom), SAP, Deswik i ABB.

Jak podała w środę JSW, Dyczko ma również doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi; brał udział w realizacji kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych w branży wydobywczej, w tym dla firm Lubelski Węgiel Bogdanka, KGHM Polska Miedź, KHW, Tauron Wydobycie, PGG i JSW. Jest współautorem strategii kopalni Bogdanka do roku 2020, głównym konsultantem górniczym nowego modelu biznesowego Polskiej Grupy Górniczej oraz autorem strategii wyjścia JSW z kryzysu.

6 marca Rada odwołała ze stanowiska ówczesnego prezesa JSW Tomasza Gawlika, delegując do pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki szefa Rady Ozona, który w przeszłości (w latach 2006-2008) był m.in. wiceprezesem JSW oraz dyrektorem jej biura nadzoru właścicielskiego i strategii kapitałowej.

W ciągu ostatnich 2,5 roku w zarządzie JSW doszło do wielu zmian personalnych. W lutym 2015 r., po protestach związkowych i strajku, dymisję złożył kierujący spółką od blisko ośmiu lat prezes Jarosław Zagórowski. Zastąpił go związany z grupą JSW Edward Szlęk, który jednak we wrześniu 2015 r. zrezygnował ze stanowiska ze względów zdrowotnych. W grudniu 2015 r. rada nadzorcza powołała na stanowisko Tomasza Gawlika - wcześniej wiceprezesa ds. strategii. W maju 2016 r. wybrano zarząd kolejnej kadencji, z Gawlikiem na czele. Od marca 2017 r., w związku z odwołaniem Gawlika i jego zastępcy Józefa Pawlinowa, obowiązki prezesa wypełnia Daniel Ozon - pod jego kierownictwem powstaje m.in. nowa strategia spółki, która ma być ogłoszona we wrześniu.

