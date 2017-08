Strąk z KAS: Dochody z VAT wyniosą co najmniej 150 mld zł w tym roku

Dochody państwa z poboru podatku od towarów i usług (VAT) wyniosą w tym roku co najmniej 150 mld zł, poinformował dyrektor departamentu poboru podatku w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Tomasz Strąk. Według ustawy budżetowej na 2017 r., dochody z VAT zaplanowano w tym roku na poziomie 143,48 mld zł.

Dochody [z VAT] wyniosły 80,02 mld zł w I półroczu br. i było to najlepsze półrocze od 2007 r.. […]Prognozujemy nasze dochody na co najmniej 150 mld zł w tym roku - powiedział Strąk podczas konferencji prasowej. Te 143 mld zł zapisane w budżecie osiągniemy już w listopadzie, stąd ta nasza prognoza co najmniej 150 mld zł na cały rok - wyjaśnił.