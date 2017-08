Energa planuje zainwestować do 2025 r. 20 mld zł

Grupa Energa zamierza przeznaczyć do końca 2025 r. na inwestycje 20 mld zł. Zdecydowana większość środków trafi na rozwój i modernizację sieci – poinformował Daniel Obajtek, prezes Energii podczas konferencji podsumowującej wyniki grupy za I półrocze 2017 r.

Jedną z kluczowych inwestycji Energii jest budowa elektrowni Ostrołęka C, wartość tej, wspólnej z Eneą inwestycji, ma sięgać 6 mld zł.

Jak dodawał, prowadzone są także rozmowy w sprawie przejęcia większościowych udziałów w aktywach wytwórczych.

Jak mówił, Energa zainteresowana jest inwestycjami w kogenerację lub OZE.

W I półroczu 2017 r. Energa zanotowała zysk netto w wysokości 488 mln zł, co stanowi wzrost o 34 proc. w stosunku do zysku za ten sam okres rok wcześniej. Wartość przychodów wyniosła 5,2 mld zł. EBITDA wyniosła w opisywanym czasie 1.143 mln zł i była wyższa o 53 mln zł od wyniku po I półroczu 2016 r.

Jak podała Energa, w I połowie 2017 r. wartość inwestycji wyniosła 528 mln zł, z czego 434 mln zł zostało przeznaczonych na dystrybucję. Liczba klientów przekroczyła 3 mln.

Jak dodał prezes Energii, cały czas wprowadzany jest proces synergii, którego efektem ma być sprawniejsze zarządzanie grupą.

Proces synergii grupy jest prowadzony i do końca roku liczba spółek zostanie zmniejszona o 1/3. Część będzie łączona, a część trafi do Energii. Myślę, że docelowo – do końca 2018 r. - będą to 22 spółki – mówił prezes Energii.