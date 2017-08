UOKiK ostrzega przed firmą telekomunikacyjną Nasza S.A.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie przeciwko firmie telekomunikacyjnej Nasza S.A. - podał Urząd. Jak dodał, firma ta wprowadza w błąd klientów, podszywa się pod obsługującego ich operatora

Otrzymujemy bardzo dużo skarg na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy wykorzystują zaufanie seniorów, na ich pytania odpowiadają szybko i niewyraźnie. Apelujemy: jeżeli dzwoni do ciebie konsultant i twierdzi, że jest z telekomunikacji i ma tańszy abonament, prąd, czy gaz - zapisz szczegóły oferty i odłóż słuchawkę. Nie podawaj swoich danych. Zadzwoń do swojego operatora, sprzedawcy prądu lub gazu i zapytaj, czy rzeczywiście ma dla ciebie lepszą ofertę" - przestrzega cytowany w środowym komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd poinformował, że prowadzi on postępowanie przeciwko Nasza S.A. i ostrzega konsumentów, że przedsiębiorstwo wprowadza w błąd. "Praktyki spółki mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów" - zaznaczono w komunikacie.

UOKiK wyjaśnił, że przedstawiciele firmy dzwonią do osób w podeszłym wieku i podają się za dotychczasowego operatora.

Proponują obniżenie abonamentu za telefon i nielimitowane rozmowy, które w rzeczywistości możesz mieć za dodatkową opłatą. Dodatkowo zapłacisz też za wykaz połączeń, wyświetlanie numeru, ubezpieczenie zapłaty na wypadek śmierci - nawet bez twojej zgody. Na umowie nie ma logo spółki, jej nazwa i dane są napisane małą czcionką, wyraźnie zaznaczona jest natomiast nazwa twojego operatora. Konsumenci zazwyczaj dowiadują się, że zmienili operatora po upływie 14 dni, w których mogą bezpłatnie odstąpić od umowy. Kara, którą pobiera Nasza S.A. za rozwiązanie umowy, wynosi od około 500 zł do około 1500 zł - wytłumaczono.

Urząd zaznaczył, że jest to kolejne ostrzeżenie konsumenckie, jakie wydaje UOKiK. Zgodnie z prawem, urząd wydaje ostrzeżenie, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca stosuje nielegalną praktykę, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.

Jak poinformowano w komunikacie, postępowanie dotyczące firmy Nasza S.A. prowadzi też Prokuratura Okręgowa w Płocku.

UOKiK radzi, że jeśli zawarliśmy umowę z jakimś przedsiębiorcą i zostaliśmy wprowadzeni w błąd, możemy skontaktować się np. z rzecznikiem konsumentów w miejscu swojego zamieszkania lub prawnikiem. Rzecznicy udzielają bezpłatnych porad prawnych. Można też zadzwonić na infolinię konsumencką: 801 440 220 lub 22 290 89 16.

Urząd wskazuje ponadto, że wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej nie jest tym samym co nakaz zapłaty wydany przez sąd.

Firma windykacyjna nie ma prawa podejmować czynności egzekucyjnych, nie może też zastraszać konsumentów - podkreślono.

Jeżeli otrzymamy nakaz do zapłaty z sądu - UOKiK radzi - iż powinniśmy złożyć odpowiedź na pozew w terminie 14 dni (najczęściej jest to sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym). Jeżeli nie wiemy jak to zrobić, powinniśmy skontaktować się z rzecznikiem konsumentów w miejscu zamieszkania.

SzSz(PAP)