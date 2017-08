PKO BP: Ministerstwo Finansów może obniżyć potrzeby pożyczkowe

W związku dobrym wykonaniem budżetu i komfortową sytuacją płynnościową, Ministerstwo Finansów może obniżyć potrzeby pożyczkowe na ten rok i kontynuować strategię niższych emisji obligacji na rynku pierwotnym – twierdzą ekonomiści PKO BP.

Według prognoz PKO BP do końca kwartału rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2 letnim będą rosły zbliżając się do 1,90 proc., w 5 letnim do 2,75 proc., a 10 letnim do 3,40 proc.

Za takim scenariuszem przemawia przyspieszenie PKB, dalszy wzrost inflacji bazowej oraz sytuacja na rynku pracy.

Jak tłumaczy Mariusz Adamiak dyrektor w biurze strategii rynkowych PKO BP będą one jednak równoważone przez gołębie stanowisko RPP oraz pozytywne nastawienie inwestorów międzynarodowych do rynków wschodzących, którzy powiększają wartość swoich złotowych portfeli polskich obligacji

Adamiak odniósł się również do rynku walutowego.

Spodziewamy się, że FED utrzyma jastrzębie nastawienie w kwestii dalszych perspektyw zacieśniania polityki monetarnej w 2017 r . i kolejnych latach, nawet jeśli wrześniowe posiedzenia przyniesie jedynie ogłoszenie rozpoczęcia procesu redukcji bilansu FED-u od października - prognozuje dyrektor w biurze strategii rynkowych PKO BP. Oczekujemy, że działania i zapowiedzi FED wpłyną na zmniejszenie globalnej płynności dolara co zwiększy presję na waluty rynków wschodzących i będzie sprzyjać stopniowej deprecjacji złotego wobec euro i dolara – dodaje Adamiak

W jego ocenie polska waluta jest w tej chwili jedną z najmocniejszych na świecie.

Umocniła się o ok. 5 proc. w stosunku do euro i prawie do 10 proc. w stosunku do amerykańskiej waluty Inwestorzy wycofują się nieco od dolara, a słabszy dolar to mocniejsze waluty rynków wschodzących taki jak złoty – wyjaśnia Adamiak.

Według prognoz ekonomistów PKO BP należy spodziewać się zejścia pary EUR/USD poniżej 1.15 na koniec III kwartału i poniżej 1.10 na koniec roku, z kolei kurs EUR/PLN powinien utrzymywać się na poziomie około 4.30 na koniec III kwartału, a na koniec roku powyżej 4.35.