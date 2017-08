Nowa moneta kolekcjonerska NBP na rocznicę paryskiej „Kultury”

Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł, upamiętniającą 70-lecie Kultury Paryskiej – poinformował NBP.

Kiedy w czerwcu 1947 roku ukazał się pierwszy numer „Kultury”, nikt nie przypuszczał, że narodził się jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych i politycznych powojennej emigracji. (…) Na linię polityczną „Kultury”, budowaną w opozycji do większości środowisk emigracyjnych, największy wpływ obok samego Giedroycia miała publicystyka Juliusza Mieroszewskiego. Przekonywał w niej, że uzyskanie – po prognozowanym rozpadzie ZSRR – suwerenności Ukrainy, Litwy i Białorusi (ULB) stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa geopolitycznego Rzeczypospolitej.(…) Przemycane do Polski – najczęściej w formie miniaturowych wydawnictw – kolejne numery „Kultury” oraz książki (…) należały do najbardziej poszukiwanych lektur. Dzięki nim Polacy mogli się zetknąć z wolną od komunistycznej cenzury twórczością takich postaci jak Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Marek Hłasko, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, czy Leszek Kołakowski – pisze w folderze emisyjnym prof. dr hab. Antoni Dudek.