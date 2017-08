KE tłumaczy się z wydatków na delegacje, m.in. na taksówki powietrzne dla jej szefa Jean-Claude'a Junckera

Komisja Europejska musiała się w środę tłumaczyć z wydatków na wyjazdy zagraniczne jej szefa Jean-Claude'a Junckera i innych komisarzy, m.in. na taksówki powietrzne. Znalazła się w ogniu pytań po opublikowaniu przez belgijski magazyn "Knack" kosztów delegacji

Komisję pytano w środę, jak uzasadni wydanie 27 tys. euro przez Junckera na wyczarterowanie samolotu do Rzymu w lutym 2016 roku. Rzeczniczka Mina Andreewa odpowiedziała, że te informacje są niepełne, bo koszty dotyczyły dziewięcioosobowej delegacji.

Jest to cena za taksówkę powietrzną, ponieważ nie był dostępny żaden lot rejsowy, który pasowałby do planów szefa KE w związku z podróżą do Rzymu. (...) Jeśli podzielimy te koszty, wyjdzie 2,9 tys. euro. na osobę - zaznaczyła. Dodała, że program wizyty były bardzo szeroki - Juncker spotkał się m.in. z prezydentem, szefami parlamentu, premierem i innymi liderami politycznymi.