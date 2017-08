W Polsce rośnie liczba producentów win z winogron

Do ewidencji Agencji Rynku Rolnego wpisano 197 producentów wina z winogron pozyskanych z upraw położonych na terytorium Polski. Pierwszy raz taką ewidencję wprowadzono w roku 2009/2010, wówczas zarejestrowano 26 producentów, a w 2016/2017 r. już 151.

Agencja Rynku Rolnego prowadzi ewidencję producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, które jest przeznaczone do rynkowej sprzedaży. Wniosek o wpis do ewidencji na rok 2017/2018 powinien być złożony do 15 lipca.

Natomiast do 31 sierpnia 2017 r. winiarze zobowiązani są złożyć deklaracje o szacowanej ilości wina wyprodukowanego z tegorocznych zbiorów, do ARR wpłynęły już pierwsze deklaracje.

W ciągu ostatnich trzech lat produkcja i sprzedaż polskich win rosła o kilkadziesiąt procent rocznie. Mimo to nasz kraj jest bardzo małym producentem. W roku 2009/2010 zgłoszono produkcję 412 hektolitrów wina, w ostatnim zaś roku było to 6 tys. 993 hektolitrów, w tym 3,8 tys. hl wina białego, pozostałe - to wina czerwone i różowe.

Polskie wina kupowane są raczej przez snobów, gdyż kosztują powyżej 50 zł za butelkę. Można je kupić w sklepach winiarskich, gospodarstwach agroturystycznych, obiektach gastronomicznych i w sklepach internetowych.

Statystyczny Polak w 2016 r. wypił nieco ponad 6 litrów wina.

W minionych latach uprawa winorośli i produkcja wina była skupiona raczej w południowej części Polski (województwa: lubuskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie). Obecnie uprawa winorośli prowadzona jest praktycznie w całym kraju, przy czym dynamicznie rozwija się winiarstwo w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim i świętokrzyskim, a winnice powstają nawet w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim czy mazowieckim.

Według ARR winorośle uprawiane są na powierzchni ok. 222 hektarów.

Na podst. PAP