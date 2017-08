Zysk netto Alior Banku w II kw. '17 wyniósł 100 mln zł, wobec konsensusu 93,7 mln zł

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2017 roku wzrósł do 100 mln zł z 81,7 do mln zł - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 93,7 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich, co do zysku banku za II kwartał, wahały się od 85 mln zł do 112 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 719,4 mln zł i był 6 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 677,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 663,6-696,2 mln zł).

Wynik z prowizji w II kwartale 2017 roku wyniósł 118,3 mln zł i był 14 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 137,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 130,5 mln zł do 149 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2017 roku 256,1 mln zł. Rynek oczekiwał niższych odpisów na poziomie 230,5 mln zł.

Bank podał, że w drugim kwartale utworzył odpisy i rezerwy na kredyty na farmy wiatrowe w wysokości 40 mln zł.

