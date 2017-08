Strata netto Raiffeisen Bank Polska wyniosła 29,69 mln zł w I poł. 2017 r.

Raiffeisen Bank Polska odnotował 29,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 69,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik I półr. br. był obciążony wydarzeniem jednorazowym - spisaniem wartości niematerialnej - marki "Polbank" w kwocie 114 mln zł.

Zysk netto z działalności zaniechanej za I poł. 2016 r. wyniósł 11,72 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 546,44 mln zł wobec 486,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 290,56 mln zł wobec 295,13 mln zł rok wcześniej.

Na wynik Grupy w I półroczu 2017 r. miały wpływ ponadto następujące czynniki:

dochody z działalności operacyjnej w wysokości 847,1 mln zł, tj. niższe o 5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w którym bank rozpoznał jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu dochodu z transakcji Visa dochód z działalności operacyjnej wzrósł w I półroczu 2017 r. o 5% r./r., do czego przyczynił się wzrost wyniku odsetkowego o 12% r./r.;

Aktywa Grupy na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 49,8 mld zł i spadły o 3,4 mld zł, tj. 6%, w stosunku do końca 2016 r.

Spadek ten związany był z ograniczeniem nadpłynności Grupy i w konsekwencji redukcją portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. W porównaniu do końca 2016 r. kredyty i pożyczki udzielone klientom pozostały praktycznie na niezmienionym poziomie (spadek o 1% głównie w efekcie umocnienia się PLN wobec CHF), a zobowiązania wobec klientów były niższe o 7% w związku z poprawą efektywności struktury płynnościowej Grupy - napisano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 23,91 mln zł wobec 235,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Raiffeisen odnotował w I poł. br. wzrost odpisów z tytułu utraty wartości o 63,1% r/r do 89,6 mln zł oraz spadek udziału kredytów z utratą wartości do 7,7%, tj. o 0,2 pkt proc. wobec końca 2016 r.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom obniżyła się o 379 mln zł w porównaniu do końca 2016 r., w wyniku spadku salda portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF w efekcie umocnienia się PLN względem CHF. Wartość zobowiązań wobec klientów spadła o 2,6 mld zł w stosunku do końca 2016 r. do 33,7 mld zł, co związane było z poprawą efektywności struktury płynnościowej Grupy - napisano także w raporcie.