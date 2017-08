Altus TFI w pierwszym półroczu zwiększył zysk o blisko 34 proc.

Zysk netto Altus TFI w I półroczu wyniósł 46,3 mln zł, czyli zwiększył się o prawie 34 proc. Przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 12,15 proc., do 180,5 mln zł

Wzrost przychodów jest wynikiem konsekwentnej budowy naszego portfela od początku naszej działalności, zarówno w zakresie funduszy inwestycyjnych, jak i asset management. Na koniec I półrocza 2017 r. zarządzaliśmy 15,10 mld zł aktywów: 9,94 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 5,16 mld zł w ramach usługi asset management, co dawało nam szóstą pozycję wśród TFI, pod względem zarządzanych aktywów w Polsce - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI

W I półroczu 2017 r. zysk na sprzedaży wypracowany przez Altus TFI wyniósł 64,76 mln zł, co oznacza wzrost o 29,11 proc. (tj. o 14,60 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów (i przychodów) operacyjnych zysk na działalności operacyjnej wyniósł w I półroczu br. 54,35 mln zł, o 36,07 proc. (tj. o 14,41 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 46,28 mln zł, o 33,71 proc. (tj. o 11,67 mln zł) więcej niż rok wcześniej.

Jesteśmy liderem pod względem wypracowanych zysku netto i przychodów ze sprzedaży nie tylko spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie. Cieszę się, że doceniają to inwestorzy giełdowi, co widać po notowaniach akcji Altus TFI na warszawskiej giełdzie - od debiutu w lipcu 2014 r., cena akcji spółki niemal podwoiła się z 9,50 zł do 16,55 zł. ALTUS TFI regularnie dzieli się zyskiem, przeznaczając na buy-back lub na wypłatę dywidendy 90 proc. wypracowanego zysku netto - mówi Piotr Osiecki.