WAKACJE Burze wpływają na rozkład jazdy pociągów - opóźnienia i utrudnienia w całej Polsce

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi pasażerowie podróżujący pociągami mogą spodziewać się utrudnień i opóźnień. Dotyczy to zarówno Kolei Mazowieckich, SKM, czy PKP Intercity. Na niektórych trasach wprowadzono wzajemne honorowanie biletów m.in. Warszawa-Łódź-Sieradz.

"Ze względu na panujące warunki atmosferyczne na wszystkich liniach Kolei Mazowieckich występują utrudnienia w kursowaniu pociągów. Pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Największe utrudnienia dotykają pasażerów na linii nr 2, czyli w kierunku Rembertowa i Mińska Mazowieckiego, także w kierunku Działdowa. Sporo pociągów jest opóźnionych, są też pociągi odwołane. W tej chwili nie wiemy, jak długo te utrudnienia potrwają, na pewno ich skutki będą trwały do godzin popołudniowych, być może wieczornych" - powiedziała w czwartek PAP Jolanta Maliszewska z biura prasowego Kolei Mazowieckich.

Jak dodała, na trasach: Warszawa Zachodnia/Warszawa Gdańska - Działdowo, Warszawa Zachodnia/Warszawa Wileńska - Małkinia, Warszawa Zachodnia - Łuków, Warszawa Wschodnia - Skarżysko-Kamienna, Warszawa Wschodnia - Kutno wprowadzono wzajemne honorowanie biletów PKP IC w pociągach KM oraz biletów KM w pociągach PKP IC. Honorowanie biletów obowiązuje do odwołania.

Na odcinku Warszawa Śródmieście - Grodzisk Mazowiecki Radońska wprowadzono honorowanie biletów Kolei Mazowieckich - KM w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Honorowanie obowiązuje do odwołania.

Utrudnienia są też w kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), głównie dotyczą Legionowa. Jak czytamy na stronie przewoźnika, z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Legionowo, spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi, pociąg SKM linii S9 ze stacji Warszawa Gdańska (odjazd o godz. 8.56) do stacji Legionowo został odwołany w całej relacji i ze stacji Legionowo Piaski (odjazd o godz. 8.47) do stacji Warszawa Gdańska został odwołany na odcinku Legionowo Piaski - Warszawa Płudy. Około godz. 8.30 przywrócono ruch przez stację Warszawa Rembertów. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S2 w obu kierunkach. W dalszym ciągu możliwe są opóźnienia do około 30 minut.

Także pociągi PKP Intercity mają utrudnienia w kursowaniu. Jak czytamy na stronie przewoźnika, w związku z trudną sytuacja pogodową panującą na terenie łódzkiego węzła kolejowego, pociągi mogą być opóźnione od 60 do 120 minut. Z przyczyn technicznych pociąg TLK "Stoczniowiec" będzie skierowany drogą okrężną od stacji Kutno do stacji Częstochowa przez Łowicz, Bełchów, Koluszki z pominięciem stacji Łódź Kaliska. Podróżnym umożliwiono dojazd ze stacji Łódź Chojny i Łódź Widzew do stacji Koluszki pociągiem IC. Pociąg pomija stację Łódź Kaliska z powodu braku przejezdności.

W czwartek na trasach: Warszawa-Łódź-Sieradz, Łódź-Kutno, Częstochowa-Warszawa, Częstochowa-Łódź wprowadzono wzajemne honorowanie biletów pomiędzy PKP Intercity oraz Przewozami Regionalnymi do odwołania.

Jak powiedział w czwartek rzecznik prasowy PSP Paweł Frątczak w wyniku burz w całym kraju około 176 tys. odbiorców energii elektrycznej pozbawionych jest dostaw energii, z czego 136 tys. w woj. łódzkim, 16,8 tys. w wielkopolskim, 12 tys. w śląskim, 6 tys. w dolnośląskim, 5 tys. w opolskim.

PAP/ as/