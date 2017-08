Gaz-System rozpoczął wiercenie otworu rozpoznawczego pod magazyn gazu Damasławek

Gaz-System rozpoczął wiercenie pierwszego z dwóch otworów rozpoznawczych celem ustalenia czy wysad solny "Damasławek" nadaje się pod planowany kawernowy podziemny magazyn gazu, podała spółka. Decyzja o budowie magazynu zapadnie w przyszłym roku

Planowany podziemny magazyn gazu ziemnego - pierwszy w posiadaniu Gaz-System - pozwoli nam poszerzyć zakres świadczonych usług. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli zooptymalizować wykorzystywanie naszej infrastruktury gazowej. Przełoży się to bezpośrednio na korzyści dla uczestników rynku gazu w Polsce – powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Wykonawcą badań jest G-Drilling. Wiercenia prowadzone są w Świątkowie (gmina Janowiec Wielkopolski, województwo kujawsko-pomorskie). Kolejna wieża wiertnicze zostanie tam postawiona w drugiej połowie sierpnia.

Ich zadaniem będzie wykonanie dwóch otworów do głębokości ok. 1800 metrów pod poziomem terenu. Wiertnie będą pracować 24 godziny na dobę przez około 4-5 miesięcy. Dzięki nim zostanie pobrany rdzeń do badań laboratoryjnych, których wyniki m.in. pozwolą podjąć decyzję o przydatności wysadu solnego na potrzeby podziemnego magazynu gazu – wyjaśnił zastępca dyrektora pionu rozwoju Aleksander Zawisza.

Decyzja biznesowa o budowie podziemnego magazynu gazu zapadnie w przyszłym roku po ostatecznym odbiorze prac badawczo-rozpoznawczych i analizach ekonomiczno-inwestycyjnych – podsumował Zawartko.