Rośnie liczba nielegalnych przesyłek kurierskich z bronią i amunicją

W pierwszym półroczu zatrzymano w przesyłkach kurierskich więcej broni i amunicji niż w poprzednich dwóch latach - poinformowała w czwartkowym komunikacie Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie (będąca częścią Krajowej Administracji Skarbowej) informuje, że tylko w tym roku mazowieccy funkcjonariusze celno-skarbowi ujawnili 28 prób przewozu broni i amunicji bez wymaganych zezwoleń. Zatrzymano 25 sztuk broni, ponad 1500 sztuk amunicji i ponad 40 sztuk części składowych broni, które przekazano policji w celu przeprowadzenia dalszego postępowania.

Izba zwraca uwagę, że dopuszczalne jest przesyłanie broni lub amunicji "za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi i posiadają stosowne pozwolenia".

Jednak firmy kurierskie, często takich usług nie świadczą. Dlatego najczęściej, żeby ominąć przepisy, zakazany towar deklarowany jest jako rzeczy osobiste o niewielkiej wartości. Często też, amatorzy nielegalnej broni zachęcani są ofertami sklepów internetowych, gdzie proponowany asortyment reklamowany jest jako legalny. W rzeczywistości nie jest to prawdą w odniesieniu do wysyłki do krajów, gdzie zezwolenie jest konieczne - zwrócono uwagę w komunikacie.