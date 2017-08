PFR uruchamia kolejny fundusz, ok. 500 mln zł trafi do młodych innowacyjnych firm

PFR Ventures (Grupa PFR) uruchamia kolejny fundusz dla rynku venture capital, dzięki niemu około 500 mln zł trafi do młodych, innowacyjnych firm - poinformował w czwartek PAP prezes PFR Paweł Borys.

Uruchamiamy kolejny fundusz dedykowany dla rynku venture capital, PFR Biznest FIZ (fundusz inwestycji zamkniętych). W ramach tego funduszu dysponujemy kwotą około 260 mln zł, która powiększona o kapitał pochodzący od tzw. Aniołów Biznesu, czyli inwestorów prywatnych, którzy inwestują w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa na etapie startu, dostarczy na rynek w sumie ok. 500 mln zł finansowania. Aniołowie Biznesu dostarczają nie tylko kapitał, ale i swoją wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe - powiedział Borys.

Jak dodał, "Aniołowie Biznesu" to często przedsiębiorcy, którzy np. sprzedali swój biznes albo nadal go prowadzą, ale mają nadwyżki kapitałowe i je inwestują.

Chcemy rozpowszechnić właśnie tę formę inwestowania w Polsce. W ciągu najbliższych lat chcemy kilkukrotnie zwiększyć liczbę aktywnych "Aniołów Biznesu" w Polsce oraz wielkość udzielanego przez nich finansowania dla młodych innowacyjnych firm - konkludował.

Jak wyjaśnił, fundusz będzie finansował do 50 proc. wkładu, a 50 proc. będzie pochodzić od "Aniołów Biznesu".

Według PFR, młode innowacyjne firmy otrzymają dostęp do finansowania w postaci inwestycji kapitałowej (np. objęcie udziałów/akcji) lub quasi-kapitałowej (np. pożyczka zamienna na udziały) w wysokości ok. 500 mln zł. Inwestycje w pojedyncze firmy wyniosą do 4 mln zł.

Jak podał PFR, aplikacje będą przyjmowane od 4 do 19 września 2017 r. Pośrednicy finansowi już teraz mogą zapoznać się z warunkami PFR Biznest FIZ zamieszczonymi na stronie internetowej PFR Ventures. Spotkania informacyjne odbędą się 21 i 29 sierpnia 2017 r. w Warszawie. Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii 800 800 120 lub poprzez formularz kontaktowy online na stronie PFR Ventures.

Jak wskazał Polski Fundusz Rozwoju, uruchomienie PFR Biznest FIZ jest ważnym elementem tzw. Planu Morawieckiego w ramach programu Start in Poland.

Na dojrzałych rynkach to właśnie Aniołowie Biznesu stanowią dominującą grupę inwestorów na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstw - nawet do 70 proc. wartości inwestycji ogółem. W Polsce rynek Aniołów Biznesu dopiero się tworzy i ich udział w finansowaniu startupów jest kilkukrotnie niższy. Uruchomienie PFR Biznest FIZ ma się przyczynić do zwiększenia aktywności inwestycyjnej Aniołów Biznesu - wskazano.

PFR Ventures to pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny działający w formule Fund of Funds (funduszu funduszy), oferujący systemowe finansowanie niezależnym funduszom VC. PFR Ventures w ramach pięciu programów (PFR Starter FIZ, PFR Biznest FIZ, PFR Otwarte Innowacje FIZ, PFR KOFFI FIZ oraz PFR NCBR CVC) dysponuje ponad dwoma miliardami złotych i systematycznie uruchamia kolejne fundusze funduszy.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Grupa PFR integruje, w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania, ofertę czołowych polskich instytucji rozwoju: Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Centrum strategicznym Grupy PFR jest PFR S.A. Nowy model instytucji rozwoju, w ramach zintegrowanego nadzoru i kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, daje łatwiejszy dostęp do oferty produktów i usług, lepiej dopasowanych do potrzeb rynku. PFR zapewnia sprawną koordynację programów rozwojowych i działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.

Na podst. PAP