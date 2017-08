Jest miejsce dla start-upów w Krakowie

Ok. 400 twórców start-upów może znaleźć siedzibę w powstającym biurowcu High5ive w Krakowie. Początkujące firmy będą miały do dyspozycji prawie 4 tys. mkw. powierzchni z nowoczesną infrastrukturą. Budynek ma być gotowy w pierwszym kwartale 2018 r.

"Start-upy nie zawsze stać na wynajem nowoczesnych biur. Często zaczynają swój biznes od pracy w przysłowiowych garażach czy piwnicach. Business Link odpowiada na ich potrzeby i tworzy nową przestrzeń w biurowcu High5ive. Będzie to powierzchnia coworkingowa, gdzie start-upy będą miały dostęp do miejsc pracy o wysokim standardzie, z dbałością o każdy detal" - powiedział PAP Sebastian Kolisz, dyrektor regionalny Business Link Kraków.

Business Link jest pomysłodawcą projektu, który zakłada stworzenie nowoczesnych siedzib w budynku High5ive w Krakowie.

W ocenie Kolisza dzisiejszy klient, szczególnie młody, oczekuje, że firma zachwyci go już na samym początku, czyli oczekuje tzw. "efektu wow". "Chcemy, by start-upy rozwijające działalność mogły przyjmować swoich pierwszych klientów w reprezentatywnych, prestiżowych miejscach i by w ten sposób mogły zapewnić klientom, szczególnie millenialsom, oczekiwany +efekt wow+, który w oczach klientów zwiększa i prestiż, i wiarygodność firmy, a tym samym buduje jej wizerunek i daje szanse na efektywny rozwój" - wyjaśnił.

Powierzchnia należąca do Business Link w Krakowie zajmie dwa piętra. Może pomieścić ok. 400 osób, które będą miały do dyspozycji ponad 140 zamkniętych biur oraz przestrzeń coworkingową, a także sale konferencyjne, strefy relaksu, kawiarnię biznesową. "Na danej powierzchni start-up będzie mógł przebywać tak długo, jak będzie potrzebował" - powiedział dyrektor regionalny Business Link Kraków.

Dodał, że w nowej siedzibie przy ul. Pawiej Business Link będzie starał się tworzyć "typowy krakowski klimat". "Będzie miejsce i dla specjalistów od IT, i dla artystów, ponieważ z takich połączeń powstają najbardziej interesujące innowacje" - zaznaczył.

Jak podkreślił, nowa lokalizacja będzie też służyła studentom, szczególnie tym skupionym w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, jako miejsce warsztatów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami świata biznesu.

Nieruchomości przy ul. Pawiej będą drugimi, dedykowanymi start-upom, należącymi do Business Link w Krakowie. Pierwsza siedziba mieści się przy ul. Mogilskiej, jej powierzchnia liczy 500 mkw. i może pomieścić 70 start-upów.

PAP/ as/