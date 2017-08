BIEC: Spadek wskaźnika WPI w sierpniu nieco słabszy niż w ostatnich 4 miesiącach

Sierpniowy spadek Wskaźnika Przyszłej Inflacji (WPI) był nieco słabszy od podobnych zmian obserwowanych w ostatnich czterech miesiącach - poinformowało w komunikacie Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dodano, że wskaźnik w sierpniu br. spadł wobec lipca br. o 0,5 pkt.

BIEC przypomniał, że w lipcu br. Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyniósł 78,6 pkt, a w czerwcu br. - 79,1 pkt. Sierpniowy spadek był nieco słabszy od podobnych zmian obserwowanych w ostatnich czterech miesiącach- zaznaczono.

Według Biura coraz wyraźniej uwidacznia się wpływ dwóch grup czynników oddziałujących w przeciwnych kierunkach na zmiany przyszłej inflacji. Czynniki zewnętrzne, takie jak ceny surowców na światowych rynkach, działają w kierunku jej spadku. Czynniki wewnętrzne natomiast, związane głównie z kosztami prowadzonej działalności gospodarczej, silnym popytem konsumpcyjnym oraz wzrostem cen niektórych artykułów żywnościowych, coraz mocniej działają proinflacyjnie.

W kierunku wzrostu wskaźnika najsilniej oddziaływały podwyższone w stosunku do poprzedniego miesiąca oczekiwania na wzrostu cen, wyrażane przez konsumentów. Na zwiększone obawy o przyspieszenie inflacji znaczący wpływ miała zapewne drożejąca żywność a w szczególności wyższe ceny masła - zauważono.

Zgodnie z analizą, silniejsze są również oczekiwania wyższych cen wyrażane przez przedsiębiorców. Zdaniem BIEC wzrost ten na razie nie jest znaczący, a przewaga menedżerów planujących podnosić ceny nad tymi, którzy w najbliższym czasie planują je obniżyć nie przekracza 5 proc.

W raporcie napisano, że wśród firm dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników dominują przedsiębiorstwa planujące obniżki cen. Największe chęci podnoszenia cen wyrażają przedstawiciele przedsiębiorstw średnich.

Wśród czynników skłaniających przedsiębiorców do podnoszenia cen istotną rolę odgrywają rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również rosnące koszty pracy. Brak pracowników zmusza przedsiębiorców do podnoszenia wynagrodzeń, co powoduje wzrost kosztów związanych z ich zatrudnieniem - wyjaśniono.